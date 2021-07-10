Топовые грибные места Челябинской области 2021: где растут белые, боровики и подосиновики

Грибники надеются, что в выходные пойдут дожди Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С начала июля челябинцы делятся в соцсетях фотографиями грибов. В южноуральских лесах находят подосиновики, подберезовики и белые! Но говорить о начале сезона пока рано — слишком засушливая погода. Если прогнозы дождей от синоптиков Гидрометцентра сбудутся, то после выходных в области пойдут еще и лисички с сыроежками. Где искать грибные места Челябинской области? На что охотиться в 2021 году? И самое главное — срезать или выкручивать? Разобрались с экспертами и составили карту.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Когда начнется грибной сезон?

Первые волнушки и сыроежки жители собрали в начале лета, но за раз находили не больше 10 штук. Все потому, что из-за жары в южноуральских борах высохла почва.

— В этом году количество осадков в мае и июне было ниже нормы. Да и летние дожди обычно носят грозовой характер и идут узкими полосами. Поэтому искать лучше только там, где влажно, — рассказал эксперт «Особо охраняемых природных территорий Челябинской области» Александр Лагунов.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, в области в выходные будет идти дождь. Если он обильно увлажнит почву, вырастут подосиновики и лисички.

— В этом году мы ездили три раза — в Аргаяшский и Еткульский районы. Нашли не много, но на сковородочку хватит, — делится жительница Челябинска Наталья Меренкова. — В Еткульском совсем сухо и ничего нет, а в Аргаяшском в выходные нашли парочку белых, подберезовиков и подосиновиков.

Справка: В прошлом году после затяжных дождей грибной сезон стартовал в середине августа. Тогда выросли грузди, подберезовики, маслята, белые, опенки.

Какие грибы растут в Челябинской области?

Каждый гриб водится в своем лесу: волнушка — в лиственном, рыжик — в хвойном, а груздь — в смешанном. И если в Свердловской области преобладают сосново-еловые, то в Челябинской одинаково растут и боры, и рощи. Поэтому у нас встречаются все съедобные виды.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый грибник охотится за редкими грибами. Но как их найти?

— Белый любит смешанные леса — сосновые, березовые. И прячется в низине или в высокой осоке на опушках взрослых деревьев. Главное, подбираться к нему с краешку, потому что иногда белые растут семейством, — подсказывает Наталья Меренкова. — В прошлом году нашла весом 1,6 кг!

Фото: Наталья Меренкова

Боровики находят в сосновых лесах под Тюменью. Главное, искать бледно-голубые ковры из мха.

В каком лесу растут грибы?

Суровые грибники не сдают секретные места. Но даже без их советов можно найти локации, где растут маслята, рыжики и лисички. Каждый сезон южноуральцы хвастаются добычей в социальных сетях. По заметкам любителей и профессионалов составили карту, где искать грибные места Челябинской области.

Фото: Наталья Меренкова

Плутать по всем борам и рощам в поисках грибных мест Челябинской области не нужно. Любители охотно делятся ориентирами, откуда в прошлые разы возвращались с полными ведрами.

Сосновский район:

• поселок Томино;

• поселок Кременкуль;

• поселок Саргазы;

• село Долгодеревенское;

• деревня Бутаки;

• поселок Новые Ключи.

Чебаркульский:

• поселок Тактыбай;

• село Травники;

• деревня Шахматово;

• трасса от Чебаркуля до Аши.

Аргаяшский:

• село Норкино;

• деревня Байрамгулово.

Каслинский:

• озеро Аракуль;

• поселок Касли;

• поселок Вишневогорск;

• поселок Воздвиженка у озера Синара.

Красноармейский:

• деревня Курейное;

• поселок Шумово.

Но собирать урожай не во всех районах безопасно. Если рядом находятся свалки, заводы и посевные площади, стоит отъехать от них на 10 км. Там земля отравлена.

— Грибница, как губка, впитывают вредные элементы из почвы: осевшие выбросы, загрязненные стоки и пыль, — пояснил специалист по ландшафтному дизайну, кандидат биологических наук Кирилл Новокрещенов.

Нельзя собирать возле «Маяка» и реки Течи. Там почва до сих пор не восстановилась. Не советуют класть в корзинку то, что найдетеу обочин и железных дорог. И лучше не трогайте то, что найдете в Челябинске и Магнитогорске.

— Древесные, например, опята или вешенки, более безопасны, чем почвенные. Они в значительно меньше накапливают вредные вещества, — подсказал Новокрещенов.

Срезать или выкручивать?

Грибники спорят по этому вопросу больше века. Одни считают, что выкручивание спасет ножку от разложения, а другие — что это никак не влияет.

— Все зависит от того, с каким грибом имеем дело. Если он трубчатый — подберезовик, подосиновик, белый — лучше выкручивать. Потому что в земле остается большая часть ножки, которая разлагается и портит грибницу в каком-то радиусе. А если пластинчатый — груздь, рыжик, сыроежка — лучше срезать. Он более сухой по консистенции, и разрушения грибницы почти нет, — подтвердил эксперт «Особо охраняемых природных территорий Челябинской области» Александр Лагунов.

Какая цена грибов за килограмм?

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прошлые выходные грибники прошли по грибным местам Челябинской области, и отправили на рынок на ул. Шота Руставели в Ленинском районе. И если раньше их продавали кучками, то теперь — килограммами. Цена килограмма крупных подосиновиков — 350 рублей, мелких — 400.

— Но когда их много, можно поторговаться. Или приехать вечером: грибы быстро портятся, поэтому их нужно продать и готовить в этот же день, — делится лайфхаком жительница Челябинска Наталья Меренкова.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед варкой грибы рекомендуют повторно осмотреть и промыть. Варить нужно 2 раза по 20 минут. И не забудьте между ними поменять воду, чтобы точно не осталось вредных веществ.

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