Жительница Челябинской области ищет своего отца, пропавшего в поселке Джабык во время лесных пожаров в Челябинской области

Многие люди потеряли все, что у них было. Фото: читатель КП

Список из 60 человек пропавших в поселке Джабык Карталинского района, который ранее появился в Сети, оказался фейком. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Тем мне менее, жители продолжают искать своих родственников.

Жительница Челябинской области Татьяна Набокова ищет своего отца, 78-летнего Виктора Николаевича Кочеткова, жившего на улице Окружной.

— Сейчас звонили из Джабыка криминалисты. Они на пожарище, где стоял наш дом. Они нашли кости, теперь будут делать генетическую экспертизу. По всей видимости это кости моего папы, — рассказала Татьяна журналисту КП-Челябинск.

Пока сообщается об одном погибшем. Информацию подтвердил губернатор Алексей Текслер.

— В поселке Джабык сейчас работают криминалисты. Многие прятались в погребах — старались спасти имущество. Вчера сотрудник зашел в один дом — а там бабушка сидит в погребе, живая. Уговорили уехать. К сожалению, уже зафиксированы факты мародерства, — рассказал источник КП-Челябинск, близкий к ситуации.

По последним данным, площадь, пройденная огнем, составляет 14 тыс. га леса, в том числе площадь активного горения по результатам утренней авиационной разведки составляет 20 га. В в Джабыке сгорели 63 дома. Из их 40 постоянного проживания, 23 — дачи, сообщают в МЧС.

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