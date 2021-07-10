Мужчина погиб в результате лесных пожаров в Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области │ правительство региона │ Подслушано в Джабыке / vk.com

Сотрудники МЧС сегодня днем, 10 июля, обнаружили тело мужчины при разборе завалов в поселке Джабык, который пострадал от лесных пожаров. Эту информацию подтвердил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе оперативного совещания на месте ЧС.

Личность погибшего сейчас уточняется. По предварительной информации, это мужчина 1943 года рождения. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов начали расследование — будут выясняться обстоятельства, из-за которых погибший не был своевременно эвакуирован.

Как сообщала ранее «Комсомолка», жительница Челябинской области Татьяна Набокова ищет своего отца, 78-летнего Виктора Николаевича Кочеткова, жившего на улице Окружной.

— Звонили из Джабыка криминалисты. Они на пожарище, где стоял наш дом. Они нашли кости, теперь будут делать генетическую экспертизу. По всей видимости это кости моего папы, — рассказала Татьяна журналисту КП-Челябинск.

Мужчина остался в горящем поселке, надеясь спасти свой дом.

По последним данным, площадь, пройденная огнем, составляет 14 тыс. га леса, в том числе площадь активного горения по результатам утренней авиационной разведки составляет 20 га. В Джабыке сгорели 63 дома. Из их 40 постоянного проживания, 23 — дачи, сообщают в МЧС.

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