Первый матч «Трактор» сыграет дома
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
С 1 сентября стартует очередной чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Публикуем расписание игр ХК «Трактор» (Челябинск) в сезоне КХЛ 2021-2022.
Черно-белые начнут сезон 3 сентября с домашнего матча против новосибирской «Сибири». После этого черно-белые отправятся на 10-дневный выезд:
06.09 Йокерит — Трактор
08.09 Динамо Рига — Трактор
10.09 Северсталь — Трактор
14.09 Витязь — Трактор
16.09 Нефтехимик — Трактор
Далее, «Трактор» будет чередовать домашние и выездные серии игр.
18.09 Трактор — Куньлунь Ред Стар
20.09 Трактор — Динамо Минск
23.09 Трактор — ЦСКА
25.09 Автомобилист — Трактор
27.09 Торпедо — Трактор
29.09 СКА — Трактор
В этом сезоне самые длительные домашние серии будут состоять из четырех матчей. В феврале же у команд КХЛ наступят небольшие каникулы, связанные с проведением зимней Олимпиады. Регулярный чемпионат для «Трактора» завершится 1 марта домашней игрой против «Нефтехимика». Кстати, в начале января Челябинск станет столицей проведения Недели звезд хоккея.
Фото: hc_traktor/instagram.com
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