Первый матч «Трактор» сыграет дома Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 сентября стартует очередной чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Публикуем расписание игр ХК «Трактор» (Челябинск) в сезоне КХЛ 2021-2022.

Черно-белые начнут сезон 3 сентября с домашнего матча против новосибирской «Сибири». После этого черно-белые отправятся на 10-дневный выезд:

06.09 Йокерит — Трактор

08.09 Динамо Рига — Трактор

10.09 Северсталь — Трактор

14.09 Витязь — Трактор

16.09 Нефтехимик — Трактор

Далее, «Трактор» будет чередовать домашние и выездные серии игр.

18.09 Трактор — Куньлунь Ред Стар

20.09 Трактор — Динамо Минск

23.09 Трактор — ЦСКА

25.09 Автомобилист — Трактор

27.09 Торпедо — Трактор

29.09 СКА — Трактор

В этом сезоне самые длительные домашние серии будут состоять из четырех матчей. В феврале же у команд КХЛ наступят небольшие каникулы, связанные с проведением зимней Олимпиады. Регулярный чемпионат для «Трактора» завершится 1 марта домашней игрой против «Нефтехимика». Кстати, в начале января Челябинск станет столицей проведения Недели звезд хоккея.

Фото: hc_traktor/instagram.com

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