Замначальника Пенсионного фонда в Челябинской области задержали за взятку

Александр Орехов контролировал работы по капитальному строительству в ПФР. Фото: ПФР по Челябинской области

В Челябинске задержали замначальника Пенсионного фонда по Челябинской области Александра Орехова за получение взятки более 3 млн рублей. Информацию об этом подтвердил источник КП в правоохранительных органах.

— Орехов получил взятку от представителя частной охранной организации, — сообщил источник.

В пресс-службе ПФР КП-Челябинск сообщили, что информации о задержании сотрудника нет. Расследованием занимается Следственный комитет. На момент выхода публикации официальных комментариев от ведомства не поступило.

На сайте регионального Пенсионного фонда говорится, что 67-летний Александр Орехов обеспечивает выполнение работ по капитальному строительству, координирует административно-хозяйственный отдел, отдел закупок, вопросы организации и соблюдения правил пожарной безопасности.

Обновлено.

— По данным следствия, 12 июля текущего года обвиняемый получил взятку в сумме более 3 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. При получении взятки обвиняемый был задержан, вину в совершении преступления признал, — сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

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