В центре Челябинска закрылись две точки известного магазина косметики

Л’Этуаль закрыла магазины на Ленина, 52 и Ленина, 67 в конце июня Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске — на проспекте Ленина 52 и 67 — закрылись магазины парфюмерии и косметики Л’Этуаль. Теперь точки остались только в торговых комплексах города. Что могло стать причиной ухода игрока из центра города — читайте в материале КП-Челябинск.

— Эти магазины закрылись 23 июня 2021 года. К сожалению, не на реконструкцию, а совсем, — рассказали нам по телефону горячей линии Л’Этуаль.

На "Авито" за аренду 318 м² бывшего магазина просят 320 тыс. рублей в месяц. Фото: "Авито"

Помещение на Ленина, 52 (то, что на пересечении с Цвиллинга) площадью 318 м² сейчас сдается в аренду. Цена аренды — 320 тыс. рублей в месяц. В среднем, судя по объявлениям на «Авито», аренда помещений примерно находится в этих рамках. На сегодняшний день отделы Л’Этуаль остались во всех крупных ТРК Челябинска — «Родник», «Фиеста», «Космос», «Горки», «Алмаз» и «Куба».

— Магазины вне ТК для сетей — это более сложный вариант, чем в торговом комплексе. В комплексе много случайного, но при этом платежеспособного трафика: человек не планировал зайти, спонтанно зашел, и купил, — комментирует директор, владелец So invest Анастасия Кузьминова. — На примере ювелирных или текстильных салонов, могу сказать, салоны стрит-ритейла работают на постоянной клиентуре и на сильных продавцах. Это скорее бутиковая ситуация, чем сетевая с ее стандартными бизнес-процессами.

Эксперты считают, что магазины в центре больше не приносят былой прибыли. Фото: "Авито"

По словам Анастасии Кузьминовой, магазины, которые закрыл Л’Этуаль, находятся в старой части города.

— Платежеспособная покупательская база старого центра много лет вымывается: кто-то уехал в пригородные поселки, кто-то вообще уехал, молодежь покупает в интернете — и вот магазин перестал себя экономически оправдывать, — говорит Анастасия Кузьминова.

Кстати, в январе прошлого года закрылся последний магазин федеральной сети косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ».

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