В Челябинской области задержали мужчину, который продавал фиктивные справки об отсутствии COVID-19

За фиктивную справку о прохождении теста на отсутствие коронавируса подозреваемый требовал 3 тысячи рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники полиции задержали 42-летнего местного жителя, который продавал поддельные справки об отсутствии заболевания COVID-19. В отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.3, ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Факт мошенничества вскрылся в начале июля. Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД Магнитогорска поймали шестерых граждан ближнего зарубежья с фальшивыми справками об отсутствии коронавируса. Поддельные документы они предоставляли для оформления разрешения на работу и вида на жительство РФ.

— Для того, чтобы получить в короткие сроки вышеуказанную справку, они обратились к неизвестному, который скрыл от обратившихся информацию о том, что не имеет полномочий выдавать справки, предоставил им за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей фиктивную справку о прохождении исследования на COVID-19, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанный мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Что касается покупавших справки мигрантов, то в отношении них возбуждены уголовные дела о подделке документов (ч.5 ст. 327 УК РФ). Одного из фигурантов отпустили под подписку о невыезде, по остальным решается вопрос об избрании меры пресечения. Всем им грозит арест до полугода.

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