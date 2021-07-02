В Челябинской области начали выявлять случаи с поддельными справками об отсутствии COVID-19

В ходе проверки документов было установлено, что ПЦР-тест и необходимые анализы нарушители не проходили Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД Магнитогорска поймали шестерых граждан ближнего зарубежья с фальшивыми справками об отсутствии коронавируса. Поддельные документы они предоставляли для оформления разрешения на работу и вида на жительство РФ.

— В ходе проверки документов установлено, что фактически ПЦР-тест и необходимые анализы иностранцы не проходили, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждены уголовные дела о подделках (ч.5 ст. 327 УК РФ). Одного из мигрантов опустили под подписку, по остальным решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит арест до полугода.

Кроме того, ведется поиск людей, которые отвечают за изготовление и распространение поддельных справок об отсутствии COVID-19.

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