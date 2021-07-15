Как защититься от укуса клеща в Челябинской области: список опасных районов, где заражаются энцефалитом и боррелиозом в 2021 году

Составили карту опасных лесов, куда лучше не ходить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области клещи повсюду. В этом году они покусали 12,5 тысяч человек. Клещи цепляются за одежду и ноги в необработанных парках и лесах. Как не получить укус клеща? Из каких лесов Челябинской области возвращаются с энцефалитом и боррелиозом? И что делать, если вас все-таки укусили? Список опасных районов и рекомендации по защите узнали у Роспотребнадзора.

Сколько людей перенесли укус клеща в Челябинской области?

С весны от укуса клеща пострадали 12 430 жителей. Из них четверть — дети. Это лучше, чем в прошлом году: тогда к врачам обратилось на 1 500 человек больше. Но расслабляться рано. До конца клещевого сезона еще 3 месяца.

Роспотребнадзор собрал статистику по обращениям и составил список самых опасных районов. Там количество укушенных достигает 2 500 человек на 100 тысяч населения! Для сравнения: средний областной показатель — 340 укушенных.

Инфографика: Сергей Зверев

В каких районах и лесах клещи заражают энцефалитом и боррелиозом?

На сегодня зараженные клещи добрались лишь до 24 человек: 17 заболели энцефалитом, а 7 — боррелиозом. В такой же период прошлого года болезнь Лайма перенесло на четыре человека больше.

В какие леса лучше не ездить, чтобы не заразиться — отобразили в инфографике.

Инфографика: Сергей Зверев

Как обезопасить себя от укуса?

Каждый месяц Роспотребнадзор выкладывает памятку, как уберечь себя от укуса клеща. Главное, о чем нужно помнить — эти кровососы обитают в горах, лесах и полях.

Фото: Алексей ФОКИН

Если вы собрались в лес, парк, сквер, сад или на кладбище, обязательно надевайте защитную одежду. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к кистям, верх желательно заправлять в низ, а сами брюки — в плотные носки. Голову лучше прикрывать косынкой или банданой. При этом не забывайте про спреи от клещей.

Во время поездки и после нее осмотрите все открытые участки тела на себе и соседе. И проверьте шерсть домашних животных, если они тоже составляли вам компанию. После такой процедуры вероятность привезти клеща домой снижается.

Куда обратиться за помощью, если клещ все-таки укусил?

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если избежать укуса клеща не удалось, езжайте к врачу. В будни работает инфекционные кабинет поликлиники по месту жительства, а в выходные и праздники — травмпункт. Там медики вытащат кровососа, чтобы исследовать его на инфекции. Если зараженность подтвердится, пациенту введут иммуноглобулин и антибиотики.

Если доехать до врача не получится, можно удалить клеща самому. Для этого используйте пинцет, перчатки или нитку, иначе его можно раздавить и заразиться. Затем везите в лабораторию.

Где исследовать клещей на энцефалит и боррелиоз?

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Роспотребнадзор выложил список лабораторий, где проводят анализы:

• Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области — в Челябинске и Магнитогорске, а также в Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском районах;Роспотребнадзор выложил список лабораторий, где проводят анализы:

• областная больница Чебаркуля;

• клиника «Инвитро»,

• клиника «Прогрессивные медицинские технологии».

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