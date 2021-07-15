Две жительницы Златоуста обвинили гинеколога в гибели детей

Жительницы Златоуста считают, что медики не провели все необходимые обследования Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Две жительницы Златоуста в конце июня — начале июля потеряли детей. Младенцы умерли, еще находясь в материнской утробе. Женщины наблюдались у одного и того же акушера-гинеколога в женской консультации №1 и винят в произошедшем врача.

Анна Гурова рассказала, что 28 июня посетила плановый прием в женской консультации. Она жаловалась на слабую двигательную активность ребенка, но врач заверила, что все хорошо, и не стала направлять пациентку на дальнейшие обследования. Уже через несколько часов женщина заметила, что ее малыш перестал шевелиться. Осмотр на следующий день показал, что ребенок умер.

— Я думаю, что мне была оказана медпомощь ненадлежащего качества, — рассказала Анна Гурова.

Александра Чумичева также подозревает, что ей не оказали всю необходимую медицинскую помощь. По словам женщины, за время беременности ее лишь один раз направили на кардиотокографию. А во время родов в златоустовской горбольнице хотели использовать аппарат УЗИ, но не смогли его отыскать. Ребенок появился на свет мертвым.

Обе пострадавшие обратились с требованиями принять меры в Следственный комитет.

— Поступили заявления, по ним проводится проверка, — сообщил пресс-секретарь регионального СУ Следственного комитета Владимир Шишков.

Поступление жалоб подтвердили и в областном министерстве здравоохранения. Там уточнили, что сейчас идет доследственная проверк и златоустовская больница взаимодействует с правоохранительными органами.

Сами пострадавшие жительницы Златоуста о проверке пока ничего не знают. Обе рассказали корреспонденту «КП-Челябинск», что сотрудники Следственного комитета с ними никак не связывались. Тем не менее, женщины надеются, что следователи помогут привлечь врачей к ответственности.

Сами врачи объяснить случившееся пациенткам не смогли.

— На вопросы мне не отвечали, — рассказала Анна Гурова.

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