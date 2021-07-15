«Я «Спутником» привилась, значит 100% не заболею!»: в Челябинске проверили соблюдение масочного режима в транспорте и ТРК

Парень влип на штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Власти Челябинска решили провести проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте и торговых комплексах. В разгаре очередная волна коронавируса, а многие горожане позабыли о мерах предосторожности и рисках нарваться на штраф.

Делегация проверяющих получилась внушительной — чиновники во главе с недавно назначенным начальником управления транспорта Андреем Якимовым и журналисты. Первым делом, поехали к памятнику Курчатову, а если быть точнее, на остановку, чтобы заходить в автобусы и проводить назидательные беседы с «безмасочниками». Но вот проблема: в управлении транспорта Челябинска для проверки выбрали конечную остановку.

Пропустили несколько пустых автобусов и решили поменять место дислокации. Искать нарушителей отправились на площадь Революции.

Среди проверяющих - сотрудница управления Роспотребнадзора. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Пассажиры были непоколебимы, будто ничего и не происходит. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Остановили пару автобусов, троллейбусов, но нарушителей масочного режима практически не было. Правда, несколько человек находились в общественном транспорте без масок, и в основном это были дети.

Представьте, в автобус заходит толпа с людьми в строгих костюмах, кругом фотографы, видеокамеры. Я ожидал, что все тут же натянут маски до глаз, а у кого их нет, бросятся копаться в сумках. Но нет, реакции пассажиров никакой. Все молча ждали пока проверяющие напомнят о соблюдении масочного режима, все снимут и автобус, наконец-то, поедет дальше.

Надеемся, что в маршрутках обрабатывают поручни, а Андрей Якимов часто моет руки. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

С автобусами и троллейбусами покончено. Пора заглянуть в ржавые пазики и посмотреть, как соблюдается масочный режим там. И сразу нарываемся на жертву — бабуля без маски!

— Я «Спутником» привилась, значит 100% не заболею! Какие проверки? — кричит пассажирка.

Бабуля пустила в ход и другое оружие — крикнула о запрете съемке. Но ее спасло не это, а возмущение другого пассажира, явно подвыпившего и ругающегося матом. Он высказал все, что думает и масках, и о проверках, и о задерживающемся транспорте. Спешно покидаем салон, не успев даже сказать, что в Челябинске прививка не освобождает от соблюдения масочного режима.

А теперь по магазинам!

В ТРК «Горки» нас ждали двое сотрудников полиции.

Пацанчики из ТРК рисковать не стали и тоже надели маски Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Людей вокруг немного и почти все с защитой от злополучного коронавируса, поджидающего в очередях и возле прилавков. На входе стоит стол с бесплатными масками и антисептиками. Через минуту попадется молодой человек без маски на лице, но с маской в кармане. При виде людей в погонах он моментально ее натянул, но было слишком поздно.

— Будем составлять протокол, — запрограммировано проговаривает страж порядка.

Процедура заняла около 30 минут. После этого случая была поймана без маски еще одна женщина, приглядывающая босоножки в обувном. На нее так же составили протокол, и, вероятнее всего, выпишут небольшой штраф. А вообще нарушителям масочного режима грозит лишиться от тысячи до 30 тысяч рублей.

Полтора метра они решили разделить на троих. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Администрация и полиция поставили себе галочку, что все проверено, все соблюдено. Посмотрим, как это отразится на статистике заражений коронавирусом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru