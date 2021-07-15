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Общество15 июля 2021 15:17

По соседству с лесом: в управляющей компании «Префект» в ЖК «Александровский» создают комфортную среду для жителей

Двор, в котором можно отдохнуть и с пользой провести время каждому жителю
Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИН
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Уютный и зеленый двор в ЖК «Александровский» действительно стал комфортным местом отдыха жителей. Фото УК "Префект".

Уютный и зеленый двор в ЖК «Александровский» действительно стал комфортным местом отдыха жителей. Фото УК "Префект".

Комфортная и безопасная городская среда. Сегодня эти понятия связаны не только с федеральными, областными и муниципальными программами развития, но и могут быть завязаны и прекрасно реализованы на уровне отдельно взятых дворовых территорий.

Уютный и зеленый двор в ЖК «Александровский» действительно стал комфортным местом отдыха жителей. Фото УК "Префект".

Уютный и зеленый двор в ЖК «Александровский» действительно стал комфортным местом отдыха жителей. Фото УК "Префект".

Современный подход к организации и созданию зон отдыха, активности позволяет создавать великолепные площадки для жителей многоквартирных домов. Места для всей семьи, для людей всех возрастов.

Хорошо отдохнуть в тени деревьев. Фото УК "Префект".

Хорошо отдохнуть в тени деревьев. Фото УК "Префект".

Жилой комплекс «Александровский», расположенный на Северо-Западе Челябинска по соседству с девственным лесным массивом (площадь около 50 гектаров) — один из ярких примеров того, как можно успешно создать комфортное и функциональное пространство для жителей целого микрорайона.

Детские площадки среди лесного массива. Фото УК "Префект".

Детские площадки среди лесного массива. Фото УК "Префект".

Руководитель Управляющей компании «Префект», которая обслуживает жилой сектор «Александровского», отмечает, что дворовые площадки удалось очень грамотно и эффективно вписать в существующее пространство. Так на закрытой территории двора домов по улице 40-летия Победы 9, 9А и 11 (почти 800 квартир) размещен спортивный комплекс с многофункциональной игровой площадкой с травмобезопасным покрытием и зона отдыха с детской игровой зоной непосредственно в тени лесного массива. К слову, каждую весну его тщательно обрабатывают от клещей и других вредителей.

Детские площадки среди лесного массива. Фото УК "Префект".

Детские площадки среди лесного массива. Фото УК "Префект".

В Управляющей компании подчеркивают, что при проектировании и строительстве строительная компания «Легион» оборудовала детские площадки в партнерстве с ведущим российским предприятием этой сферы деятельности — «КСИЛ-Балтекс». Сегодня главная задача Управляющей компании — сохранить и приумножить то, что уже сделано, и в «Префекте» с этим успешно справляются, продолжая благоустраивать территорию. При этом постоянный диалог с жителями позволяет учитывать пожелания самих собственников. Экологически чистый микрорайон должен и выглядеть соответствующим образом — справедливо отмечают в Управляющей компании.

Детские площадки среди лесного массива. Фото УК "Префект".

Детские площадки среди лесного массива. Фото УК "Префект".

Рядом с жилищным комплексом девственный лесной массив. Фото УК "Префект".

Рядом с жилищным комплексом девственный лесной массив. Фото УК "Префект".

КСТАТИ

Большой, но уютный двор в ЖК «Александровский» действительно стал комфортным местом отдыха жителей. Один из элементов безопасности — система видеонаблюдения двора с поста охраны. При необходимости, каждый собственник может подключиться к локальной сети для просмотра изображения с видеокамер территории в онлайн режиме на домашнем телевизоре.

ДЛЯ СПРАВКИ

Управляющая компания «Префект» обслуживает 13 многоквартирныx домов, общей площадью свыше 348 000 кв.м. по улицам 40-летия Победы, Аношкина, Бейвеля и Звенигородской.

Двор объединил три многоквартирных дома в ЖК "Александровский". Фото УК "Префект".

Двор объединил три многоквартирных дома в ЖК "Александровский". Фото УК "Префект".

Специалисты управляющей организации постоянно взаимодействуют с проектными, строительными организациями, СК «Легион». Это позволяет оперативно реагировать на любые ситуации — начиная от уборки территории, заканчивая обслуживанием инженерного оборудования. Главные задачи — качественное оказание услуг, поддержание бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения, создание максимально комфортных условий.

Работает собственная круглосуточная аварийно-диспетчерская служба. На сайте компании размещается полная информация об управляющей организацией, здесь же можно оставить электронное обращение от собственника.

Официальный сайт ООО «Префект»: www.uk-prefekt.ru

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