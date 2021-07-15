По соседству с лесом: в управляющей компании «Префект» в ЖК «Александровский» создают комфортную среду для жителей

Уютный и зеленый двор в ЖК «Александровский» действительно стал комфортным местом отдыха жителей. Фото УК "Префект".

Комфортная и безопасная городская среда. Сегодня эти понятия связаны не только с федеральными, областными и муниципальными программами развития, но и могут быть завязаны и прекрасно реализованы на уровне отдельно взятых дворовых территорий.

Уютный и зеленый двор в ЖК «Александровский» действительно стал комфортным местом отдыха жителей. Фото УК "Префект".

Современный подход к организации и созданию зон отдыха, активности позволяет создавать великолепные площадки для жителей многоквартирных домов. Места для всей семьи, для людей всех возрастов.

Хорошо отдохнуть в тени деревьев. Фото УК "Префект".

Жилой комплекс «Александровский», расположенный на Северо-Западе Челябинска по соседству с девственным лесным массивом (площадь около 50 гектаров) — один из ярких примеров того, как можно успешно создать комфортное и функциональное пространство для жителей целого микрорайона.

Детские площадки среди лесного массива. Фото УК "Префект".

Руководитель Управляющей компании «Префект», которая обслуживает жилой сектор «Александровского», отмечает, что дворовые площадки удалось очень грамотно и эффективно вписать в существующее пространство. Так на закрытой территории двора домов по улице 40-летия Победы 9, 9А и 11 (почти 800 квартир) размещен спортивный комплекс с многофункциональной игровой площадкой с травмобезопасным покрытием и зона отдыха с детской игровой зоной непосредственно в тени лесного массива. К слову, каждую весну его тщательно обрабатывают от клещей и других вредителей.

Детские площадки среди лесного массива. Фото УК "Префект".

В Управляющей компании подчеркивают, что при проектировании и строительстве строительная компания «Легион» оборудовала детские площадки в партнерстве с ведущим российским предприятием этой сферы деятельности — «КСИЛ-Балтекс». Сегодня главная задача Управляющей компании — сохранить и приумножить то, что уже сделано, и в «Префекте» с этим успешно справляются, продолжая благоустраивать территорию. При этом постоянный диалог с жителями позволяет учитывать пожелания самих собственников. Экологически чистый микрорайон должен и выглядеть соответствующим образом — справедливо отмечают в Управляющей компании.

Детские площадки среди лесного массива. Фото УК "Префект".

Рядом с жилищным комплексом девственный лесной массив. Фото УК "Префект".

КСТАТИ

Большой, но уютный двор в ЖК «Александровский» действительно стал комфортным местом отдыха жителей. Один из элементов безопасности — система видеонаблюдения двора с поста охраны. При необходимости, каждый собственник может подключиться к локальной сети для просмотра изображения с видеокамер территории в онлайн режиме на домашнем телевизоре.

ДЛЯ СПРАВКИ

Управляющая компания «Префект» обслуживает 13 многоквартирныx домов, общей площадью свыше 348 000 кв.м. по улицам 40-летия Победы, Аношкина, Бейвеля и Звенигородской.

Двор объединил три многоквартирных дома в ЖК "Александровский". Фото УК "Префект".

Специалисты управляющей организации постоянно взаимодействуют с проектными, строительными организациями, СК «Легион». Это позволяет оперативно реагировать на любые ситуации — начиная от уборки территории, заканчивая обслуживанием инженерного оборудования. Главные задачи — качественное оказание услуг, поддержание бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения, создание максимально комфортных условий.

Работает собственная круглосуточная аварийно-диспетчерская служба. На сайте компании размещается полная информация об управляющей организацией, здесь же можно оставить электронное обращение от собственника.

Официальный сайт ООО «Префект»: www.uk-prefekt.ru

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