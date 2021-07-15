Вспоминаем первое выступление Петра Мамонова в Челябинске: новый концерт придется отменить

В первый раз Петр Мамонов выступил в Челябинске в 2013 году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Известный музыкант, поэт и актер Петр Мамонов должен был выступить с концертом в Челябинске 16 ноября на сцене Дворца культуры железнодорожников. Однако в начале июля появилась информация, что его госпитализировали. У звезды отказывали почки и сердце, развился сепсис из-за осложнений после заражения коронавирусом. В четверг, 15 июля, стало известно, что артист скончался.

— Не стало Петра Николаевича Мамонова. По поводу отпевания и похорон, сообщим завтра, — говорится в блоге артиста.

Известный артист бывал в Челябинске не один раз. Однако для того, чтобы уговорить его выступить здесь впервые, понадобилось целых пять лет. Организаторы вели переговоры об этом с 2008 по 2013 год. Мы решили вспомнить самое первое выступление Петра Мамонова в столице Южного Урала.

Как известный артист упал с бочки под овации челябинских зрителей

В первый раз Петр Мамонов выступил в Челябинске в 2013 году на сцене театра оперы и балета имени Глинки. Он представил свой тогда еще новый музыкальный спектакль «Дед Петр и зайцы», который состоял из двух актов.

Первая часть спектакля прошла на совершенно пустой сцене. Декорацией для выступления актера послужил видеоряд, который был отснят в его деревне и Москве. В некоторых песнях с экрана Петру аккомпанировали еще два Петра Мамонова на гитарах. Как он признался в одном из интервью, музыкантов найти не удалось, поэтому пришлось играть с самим собой.

На сцене выступало три Петра Мамонова: двое были с гитарами на экране, а третий пел песни. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для второй части программы актер переоделся в синий костюм с ярко-розовыми блестками, взял в руки гитару и, чередуя песни и поэзию, продолжил рассказывать историю любви и одиночества в современном мире. О том, что в шумной суете мегаполиса человек чувствует себя более одиноким, чем в деревенском уединении. Что в конце жизненной гонки в утолении жажды наживы нам достанется лишь земля.

Мамонов не просто пел, но и играл персонажей своих песен. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К концу выступления артист исполнил несколько веселых рок-н-роллов, раззадоривших челябинскую публику. И уже в самом конце, из-за закрытого занавеса музыкант выкатил железную бочку и громко забарабанил в нее, дав сигнал окончанию спектакля. Зрители окунули Петра в ураган оваций, он опрокинул бочку на сцену, радостный сел на нее и сделал вид, что поток зрительского восторга заставил бочку покатиться назад. Музыкант не удержался и свалился за занавес. Спустя мгновение он появился оттуда с гитарой и исполнил еще один блюз из ранних творений. Все присутствующие посчитали это знаком большой благодарности к челябинской публике, поскольку он обычно не играл старые песни.

Зрители сдули своими овациями актера за занавес. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В дальнейшем Петр Мамонов выступал в Челябинске практически каждый год. Его выступления ценились жителями города за то, что они были вне рамок и канонов жанра — сочетали в себе проповеди, музыкальные песни и театр абсурда. Последний концерт в Челябинске артист хотел посвятить своему 70-летию, но планы по итогу не смогли осуществиться.

Очередь за автографом Петра Мамонова растягивалась в Челябинске на весь зал. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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