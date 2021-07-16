Сотрудники ЮУЖД помогли победить пожары на юге Челябинской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почти пять дней на юге Челябинской области полыхали лесные пожары. Огонь уничтожил 14 га территории Карталинского и Нагайбакского районов; сгорел 61 дом в поселках Джабык и Запасное.

По оценкам специалистов федерального министерства чрезвычайных ситуаций, регион пережил огневой шторм. Стихийное бедствие подобно смерчу: в огромный огненный столб, подпитываемый со всех сторон свежим воздухом, собираются очаги возгораний. По земле стихия движется со скоростью 150 метров в минуту.

Дурным предвестником беды стали сухие грозы — электрические разряды молний били в землю. Вспыхивала пересушенная трава, хвойник. В региональном управлении ГУ МЧС сухие грозы считают одной из возможных причин лесных пожаров-2021 в регионе.

И сушь — тотальная, испепеляющая сушь. С мая Карталинский и Нагайбакские районы сжигает злое солнце. У фермеров погиб урожай: дважды в раскаленную почву ложилось зерно, но ростки будущих колосьев даже не проклюнулось. Ни капли дождя! И лишь когда очаги пламени были локализованы и уничтожались, на иссушенные выжженные районы пролился благодатный июльский ливень.

На борьбу с огнем были направлены силы и средства Главного управления МЧС, Главного управления лесами Челябинской области, военные: более 700 человек. Работала авиация: самолеты Бе-200, Ил-76, вертолет Ми-8.

Сгоревший дом в поселке Джабык. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В эпицентре тяжелейших событий оказалась Южно-Уральская железная дорога, в очередной раз продемонстрировав четкую систему организации своих подразделений, высокий профессионализм и героизм работников.

На ЮУЖД был создан оперштаб по работе с органами власти по определению тактики и совместных действий для борьбы с пожарами.

— Масштабы предстоящего бедствия мы поняли сразу. Место пожара до нашей железнодорожной станции и поселка отделяло всего полтора километра. Но жара, сушь и шквалистый ветер сделали свое дело — огонь разрастался с огромной силой, — вспоминает день 8 июля электромеханик Магнитогорской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, обслуживающий станцию Джабык Юрий Ивекеев.

На личном тракторе несколько дней подряд Юрий Владимирович опахивал землю у леса, чтобы блокировать низовой огонь. Но лесной пожар коварен переменчивой тактикой. Пламя взмывало вверх и шагало по смолистым макушкам сосен, скручивало в уголь березы.

Вокруг творился ад. Сухая трава яростно вспыхивала; сгорали опоры электросетей, но Юрий не покидал трактора.

В зону пожарищ откомандировали четыре бульдозера ДЭТ-250 и Т-330. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже и земля стала гореть как порох; видимость становилась нулевая. Рядом были и другие железнодорожники: путеец Евгений Гредяев из Магнитогорской дистанции пути, механик Магнитогорской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Данил Чичерин. Используя свою технику, они тоже пытались остановить огонь.

Юрий Ивекеев боролся за поселок, за станцию. Свой же двор спасти не успел: сгорели постройки, сад и огород.

— К нам на помощь вовремя подошла техника дирекции аварийно-восстановительных средств. Мощные бульдозеры возвели земляной вал: огонь не прорвался на вторую половину поселка. Так что, благодаря Южно-Уральской железной дороге, часть Джабыка уцелела, — говорит Юрий Владимирович.

В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ

Войну с пожаром на земле вели сотрудники Южно-Уральской дирекции аварийно-восстановительных средств. В зону пожарищ откомандировали четыре бульдозера ДЭТ-250 и Т-330. Тяжелой технике ставилась боевая задача — создание минерализованных полос шириной от шести до 12 метров для предотвращения низовых пожаров.

Бульдозеристы Карталинского восстановительного поезда ликвидировали пожар у станции Джабык. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На станции Запасное, согласовав действия с МЧС, выстроившись в шахматном порядке, бульдозеристы двинулись вдоль полыхающего леса, по степи, объятой огнем и дымом; по поселкам. Пришлось пробираться через заборы и по дачным улочкам.

На машины падали горящие деревья. Дым мешал работе. Но никто не остановился, не повернул назад. Одна бригада бульдозеристов сменяла другую и шла вперед.

Бульдозеристы Карталинского восстановительного поезда прибыли для ликвидации пожара в лесу, к станции Джабык. Там огонь шел сплошной стеной, по периметру. Шквалистый ветер, меняя направления, перекидывал пламя, образовывались новые очаги. Лопаты бульдозеров ставили земляные валы, сметали прочь горящие деревья.

Один раз бульдозеристы попали в огненную ловушку — казалось, еще немного, и пожар перекинется на машины. Тогда бульдозеристы Александр Голубев, Владимир Алабжин, Евгений Половинкин, Алексей Кравцов сделали минерализованный круг диаметром в 100 метров вокруг и встали в его центре: спасли и технику, и свои жизни.

И.о. начальника восстановительного поезда ст. Карталы Алексей Кравцов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

И. о. начальника восстановительного поезда Карталы Алексей Кравцов:

— Плотная завеса дыма скрывала небо, из-за огня оно было рыжего цвета. Нечем было дышать, глаза разъедало. Температура воздуха была запредельной. Но бульдозеры делали свое дело.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Четверо с половиной суток на боевом посту в Запасном и Джабыке были пожарные поезда со станций Карталы и Магнитогорск. Они обеспечивали пожарные машины и специальную технику водой. Сами тушили огонь на территории у железнодорожного полотна, отбивали от огня станции.

Начальник пожарного поезда Магнитогорск Максим Овчинников — суперопытный специалист. Шесть лет работает в ведомственной пожарной охране, до того был бойцом пожарной охраны ГУ МЧС по Челябинской области. И сотрудники его коллектива — люди опытные, привыкли принимать оперативные нужные решения в критических ситуациях с холодной головой. Как говорит Максим Анатольевич, эмоции в их работе не нужны. Пожары, бушевавшие на юге региона, Овчинников называет самыми тяжелыми из тех, с которыми ему приходилось бороться.

Хронологию битвы с огнем Максим Овчинников может рассказать поминутно — от первого вызова 8 июля в 12.47 с приказом прибыть пожарному поезду на станцию Запасное до локализации последних очагов. Все эти дни его пожарный поезд работал в пекле.

Начальник пожарного поезда Магнитогорск Максим Овчинников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Шквалистый ветер, сушь, сильное задымление — удар стихии стал огромным испытанием для жителей. Мы видели, как сотрудники МЧС помогают эвакуироваться мамам с детьми, старикам. Спасатели были внимательны к каждому.

Четверо тяжелейших суток пожарный поезд Максима Овчинникова работал между станциями Джабык и Запасное — заправлял цистерны пожарных машин МЧС, дозаправляясь на станции Карталы. Команда Овчинникова препятствовала атаке огня на объекты инфраструктуры железной дороги. В летний сезон пожарный поезд везет 219 кубометров воды. Спецпоезд оснащен электростанцией, что позволяет работать даже ночью.

— Так, мы не допустили распространение огня на здание поста ЭЦ (электрической централизации — прим. ред.) на станции Запасное. Прорви огонь оборону, на некоторое время движение на участке железной дороги было бы парализовано, был бы нанесен огромный ущерб. Мы тушили полыхающий лес, дома; пришлось разбирать, например, сарай, в котором находились взорвавшиеся в огне газовые баллоны, чтобы пламя не перекинулось на здание соседнего магазинчика.

Четыре дня огненную вахту несли 20 человек штата поезда. Смена длится сутки; боевой расчет дежурного караула — пять человек.

Борьба с огнем продолжалась до 11 июля. На помощь коллегам выдвинулись пожарные поезда со станций Троицк и Орск. К очагам возгорания были доставлены сотни кубометров воды.

Пожарные поезда тушили огонь на территории у железнодорожного полотна. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

Современный пожарный поезд заменяет 30 пожарных машин. Он способен побороть подступающий к путям лесной или степной пожар и потушить здание, которое находится в 600 м от железной дороги. В состав пожарного поезда входит две цистерны с водой. На летний пожароопасной период была установлена третья дополнительная цистерна, что сыграло огромную роль.

В составе поезда есть вагон-насосная станция, в машинном отделении которой установлены мотопомпы. Они качают воду из цистерн и подают ее в пожарные рукава.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель директора филиала ФГП «Ведомственная охрана ЖДТ России» на ЮУЖД Дмитрий Резниченко.

— В эти дни нашими пожарными поездами было заправлено более 140 пожарных машин МЧС и спецтехники, израсходовано свыше 800 кубометров воды. Поезда потушили 10 крупных очагов пожаров, спасая железнодорожную инфраструктуру и поселки.

ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ

9 июля началась массовая эвакуация жителей поселков Джабык и Запасное. Из поселков, которым угрожал огонь, вывезли 179 человек, из них 128 — дети. Из-за угрозы возгорания загодя эвакуировали более ста детей из оздоровительного лагеря и школьного интерната.

Руководству Карталинского участка моторвагонного депо поступил приказ о срочной эвакуации селян электропоездом. В опасный рейс вызвались идти машинисты Сергей Проценко и Евгений Самарин. Через 15 минут электричка вышла в рейс вне расписания.

Машинист-инструктор локомотивных бригад моторвагонного депо Сакмарская Сергей Проценко. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— К зоне бедствия мы шли с максимально допустимой скоростью: поездной диспетчер организовывал беспрепятственный пропуск поезда по участку, — говорит Сергей Проценко. — На станции Запасное мы разместили людей в вагонах и отправились в Джабык — там тоже ждали нашего поезда.

Путь до Джабыка может стать иллюстрацией для фильма-катастрофы: машинисты вели поезд, прорываясь через языки пламени, в плотной завесе дыма. Местами ничего не было видно; едкий дым забивал горло, трудно было дышать. Но задача у локомотивной бригады не отменима: спасти людей.

Прибыв на станцию Джабык, машинисты увидели, что поселок со всех сторон был объят огнем: горели дома, надворные постройки. Люди бежали к электропоезду, крепко прижимая детей и домашних питомцев.

На обратном пути, на станции Запасное, забрали оставшихся людей. После состав пошел на Карталы. Железнодорожники доставили туда 61 человека. В том числе, 16 детей и трех маломобильных граждан. На станции поезд встретили экстренные службы — они помогали спасенным высаживаться, здесь же дежурили бригады медиков.

Машинист электропоезда моторвагонного депо Сакмарская Евгений Самарин. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСКАЛИ ПОМОЩИ

В дни больших испытаний станции железной дороги стали пристанищем для многих погорельцев. Люди искали помощи, защиты, нуждались в добром слове. Сотрудники станций ободряли их, старались вселить надежду.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Начальник станции Джабык Евгений Гаврилов:

— К нам бежали жители поселка, многие прибегали с питомцами — кошками, собаками. К нам доставили детей из эвакуированного лагеря «Роднички». Когда по автодорогам передвигаться стало опасно из-за того, что под ногами все горело, надежда оставалась только на железную дорогу. Атаки огня на дорогу пресекали пожарные поезда. Конечно, и нам было страшно. Но никто их железнодорожников не допустил слабины, не оставил пост. Станция жила, и мы делали все, чтобы не прервать движение.

10 июля пожары были локализованы, а потом ликвидированы. Угрозы населенным пунктам нет. Люди вернулись в уцелевшие строения. Но сначала электроэнергии не было: огонь сжег столбы сетей. Железнодорожники протянули временные коммуникации от транспортных подстанций.

В пожарах, полыхавших на юге Челябинской области, лишились крова и семьи четырех железнодорожников. Сейчас на ЮУЖД через благотворительный фонд «Почет» организован сбор помощи пострадавшим. Материальная поддержка поступит от Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД». Неработающим пенсионерам уже помог Межрегиональный координационный совет ветеранов.

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