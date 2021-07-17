Алексей Текслер рассказал, за чей счет построят дома в пострадавших от стихии поселках Челябинской области

Так сейчас выглядит Джабык Фото: Ольга АНТОНОВА

В субботу, 17 июля, губернатор Алексей Текслер побывал в пострадавших от огненной стихии поселках — Джабыке и Запасном, встретился с жителями, ответил на их вопросы. После осмотра участков, которые по согласованию с собственниками расчищают от горельника, в поселке Новокаолиновый губернатор провел заседание оперштаба. Кстати, здесь, в Новокаолиновом, глава области жил и работал два самых тяжелых дня, когда шла схватка с огнем лесных пожаров.

Вместе с губернатором на юг региона прибыли министры — социальных отношений и строительства и инфраструктуры, представители ГУ лесами региона, ГУ МЧС по Челябинской области.

— Самый острый вопрос — выплаты, далее — очистка площадок и строительство домов. Нужно отфиксировать все решения. Мы последние дни с вами совещались активно. В том числе, и по изменению действующей нормативной базы. Нужно учесть всю проблематику по восстановлению жилья, — сказал губернатор.

Он напомнил, что в области действует режим ЧС, который был объявлен 9 июля. Режим помогает властям области оперативно решать все вопросы по выплатам, тему жилищной ситуации и оказание всей помощи в целом. С учетом текущей ситуации губернатор поручил со следующей недели режим снять. Но нужно быть уверенным, что все проблемы решаются. В Карталинском районе режим останется — чтобы все вопросы решать дальше во взятом темпе.

Погорельцам, напомним, назначили единовременную выплату на неотложные нужды: 10 тыс. руб. на человека. Эти деньги активно выплачиваются: поступило более 1 тыс. заявлений. Выплату получили более 800 человек.

Сейчас людей волнует назначение выплат по частичной и полной утрате имущества — 50 тыс. и 100 тыс. руб. на человека. Многие в поселках жили как дачники, не были зарегистрированы в домах.

проще всего с погорельцами, у которых собраны все документы. сложности вызывают разве что незарегистрированные постройки. Фото: Ольга АНТОНОВА

— Наше старое положение давало возможность получать эти выплаты только тем, кто имеет регистрацию (прописку). Мы приняли решение: меняем нормативно-правовую базу. Все собственники (дач) тоже получат компенсацию за утраченное имущество — частичное или полное, — сказал губернатор.

Более того, в сложных ситуациях, где вопрос можно решить только в судебных заседаниях, власти региона помогут жителям обратиться в суд.

Поскольку решение об изменении нормативно-правовой базы есть, губернатор поручил министру социальных отношений Ирине Буториной максимально быстро организовать выплату. Сегодня, подчеркнул Алексей Текслер, это задача номер один.

Самая главная тема — стройка домов. Ситуация у всех разная. Есть те, у кого имеются все документы и прописка. По эти историям все понятно.

— По ним мы будем, в том числе, заявлять компенсацию и из федерального бюджета — есть соответствующее федеральное положение. Но эти выплаты не покрывают все случаи жизни, которые есть у нас. Потому мы договорились модифицировать наше положение, чтобы учесть все эти случаи. Более того, скорее всего, все случаи учесть будет невозможно, поэтому мы уже договорились, что у нас будет внебюджет. Я переговорил с бизнесменами, они готовы помочь. Действуем по нескольким направлениям, — сказал глава региона.

Максимально быстро нужно восстановить дома тем, у кого это жилье было единственным. До 1 октября, подчеркнул губернатор, это нужно сделать. Застройщики просят более длинный срок.

— Но такой возможности, коллеги нет. Считаю, что 1 октября — это уже глубокая осень. До этого срока жилье должно быть. Прошу поработать с каждой семьей: все они сейчас разместились у родственников, у знакомых. Проверьте, в каких условиях живут люди. Если нужно — помогите, чтобы до восстановления жилья не было проблем.

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