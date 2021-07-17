В Челябинской области мужчина нашел на обочине спящего ребенка

Мальчик был совсем один. Фото: скриншот видео из сообщества «Типичный Челябинск»

В Южноуральске мужчина, возвращавшийся с работы на велосипеде, нашел на обочине недалеко от ГРЭС спящего ребенка. Мальчик, на вид которому около пяти лет, лежал в траве в обнимку с игрушечной машинкой. Мужчина разбудил малыша и проводил домой, сняв происходящее на видео.

Видеозапись опубликовали в сообществе «Типичный Челябинск». Сообщают, что мужчина проводил мальчика до дома и передал матери. Женщину возмутило, что южноуралец фиксирует происходящее на видео, и вместо благодарности за найденного ребенка она нахамила мужчине.

Корреспондент КП-Челябинск позвонила автору видео, чтобы узнать подробности инцидента, но на момент выхода материала на звонок он не ответил.

— По факту размещенной видеозаписи в интернете проводится проверка, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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