Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 июля 2021 13:29

В Челябинской области мужчина нашел на обочине спящего ребенка

Южноуралец проводил малыша до дома, но маму мальчика возмутила видеосъемка
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мальчик был совсем один. Фото: скриншот видео из сообщества «Типичный Челябинск»

Мальчик был совсем один. Фото: скриншот видео из сообщества «Типичный Челябинск»

В Южноуральске мужчина, возвращавшийся с работы на велосипеде, нашел на обочине недалеко от ГРЭС спящего ребенка. Мальчик, на вид которому около пяти лет, лежал в траве в обнимку с игрушечной машинкой. Мужчина разбудил малыша и проводил домой, сняв происходящее на видео.

Южноуралец нашел на улице спящего ребенка
Видео: Типичный Челябинск / Vk.com

Видеозапись опубликовали в сообществе «Типичный Челябинск». Сообщают, что мужчина проводил мальчика до дома и передал матери. Женщину возмутило, что южноуралец фиксирует происходящее на видео, и вместо благодарности за найденного ребенка она нахамила мужчине.

Корреспондент КП-Челябинск позвонила автору видео, чтобы узнать подробности инцидента, но на момент выхода материала на звонок он не ответил.

— По факту размещенной видеозаписи в интернете проводится проверка, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

ЧППроисшествия: ЧП