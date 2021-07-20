День металлурга в Карабаше и Кыштыме: от демидовского наследия до нового производства и комфортных условий жизни

Металлургия в Кыштыме и Карабаше развивается с демидовских времен и далеко шагнула вперед по уровню технологий Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

День металлурга, который отмечался 18 июля, глава региона Алексей Текслер провел в Кыштыме и Карабаше, где металлургия развивается с демидовских времен. Сегодня в этих малых городах модернизируется производство и открываются новые социальные объекты для жителей. Глава региона заложил камень в основание одного из них — нового оздоровительного комплекса с бассейном и баней.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Производство в Кыштыме

Свой визит Алексей Текслер начал с посещения Кыштымского медеэлектролитного завода. На предприятии изготавливают сверхтонкую двустороннюю фольгу, аналогов которой нет в России, и совсем скоро запустят самый современный в стране цех электролиза меди.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КМЭЗ с 2004 года входит в группу «Русской медной компании» и за последние 16 лет в модернизацию завода РМК вложила более 9,5 млрд рублей. Существенные изменения предприятия получили высокую оценку губернатора.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такая сверхтонкая двусторонняя фольга необходима в электронике Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— У меня есть опыт работы в металлургии, могу профессионально оценивать качество и уровень производства: сегодня Кыштымский завод — один из ведущих в России, — отметил Алексей Текслер. — Современное производство сверхтонкой фольги — стратегический объект в целом для отрасли электротехники, производства аккумуляторных батарей. А строительство электролизного цеха после его запуска через несколько месяцев станет лучшим в мире среди всех аналогичных производств. Поэтому я оцениваю вклад РМК в развитие завода на самую высокую оценку. Предприятие модернизируется ежегодно, появляются новые рабочие места, и я очень рад видеть такую динамику.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Долгожданный спорткомплекс

Рядом с КМЭЗ, в районе Нижнего Кыштыма, появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Расходы на строительство и проектирование объекта общей площадью 2000 квадратных метров взяла на себя РМК. Кыштымцы смогут заниматься в спорткомплексе волейболом, баскетболом, единоборствами, настольным теннисом и скалолазанием. Спортивный комплекс станет третьим по счету, построенным РМК, в городах присутствия компании.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— ФОК будет очень востребованным для всех любителей спорта и станет отличным подарком и центром притяжения для жителей всего города, — отметила глава Кыштыма Людмила Шеболаева.

Комплекс разместят, в том числе, на месте ветхого спортзала, который физически и морально устарел.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За основу взят проект, реализованный «Русской медной компанией» в Коркино. ФОК завершит архитектурный ансамбль центральной площади микрорайона и вместе с Домом культуры и храмом станет своеобразной точкой притяжения.

Преображение Карабаша

После посещения Кыштыма Алексей Текслер отправился в Карабаш. С 2004 по 2020 годы «Русская медная компания» направила на социальные и благотворительные проекты города более двух миллиардов рублей. Деньги пошли на развитие инфраструктуры, ремонт и строительство социально значимых объектов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В частности, построены торгово-развлекательный центр «Медь», храм в честь Святителя Иоанна Златоуста, спорткомплекс «Металлург», благоустроена Центральная площадь, аллея Ветеранов и реконструирован детский сад №1.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый фонтан работает на радость жителям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2021–2022 годах работа продолжится, и в Карабаше появится бассейн с городской баней. Губернатор вместе с Игорем Алтушкиным и главой города Олегом Будановым заложили первый камень на месте будущего двухэтажного оздоровительного комплекса.

Игорь Алтушкин и Алексей Текслер заложили первый кирпич в основание городского бассейна Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В нем будут две ванны на 25 и 50 метров, а также большая баня. Комплекс будет располагаться на улице Шахтёрской, по соседству с ТРЦ «Медь» и новым жилым комплексом «Медный». Его, кстати, тоже возводят на средства РМК. Он будет состоять из трех трехэтажных жилых секций с закрытой территорией и многофункциональной детской площадкой. Первая очередь будет готова в декабре 2021 года, вторая — осенью 2022.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ансамбль центральной площади Карабаша удачно впишется новый Центр культурного развития со зрительными, танцевальными залами и специализированными классами. Он станет первой в своем роде площадкой для детского и подросткового творческого досуга в городе. Сейчас на средства РМК ведется разработка проекта.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Для нас это важно. Это отличный пример социального партнерства, — добавил Алексей Текслер. — Всегда привожу Карабаш как хороший пример того, как меняется непростое экологическое наследие. А тем, кто бывал здесь лет 10-15 назад, говорю: «Приезжайте сейчас и посмотрите, как меняется город».

Алексей Текслер высказал мнение, что Карабаш может претендовать на звание «лучший малый город России».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Модернизация «Карабашмеди»

Медеплавильный завод «Карабашмедь» вошел в состав РМК в 2004-м году. В настоящее время на предприятии реализуется инвестиционный проект по увеличению производительности черновой меди до 240 тысяч тонн в год и строительству нового участка выплавки медных анодов мощностью 275 тысяч тонн в год. Бюджет проекта оценивается в 9,4 миллиарда рублей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Предприятие не только наращивает темпы производства, но и заботится о безопасности и экологичности модернизированного производства.

— Помимо основной модернизации промышленной площадки и технологического процесса завода, которая в обязательном порядке включает в себя все природоохранные мероприятия, мы выходим за пределы нашей территории, — отметила вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар. — Мы рекультивировали уже бесхозное хвостохранилище. Увидели положительный эффект и сейчас выполняем работы по рекультивации третьего хвостохранилища.

Вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Так выглядело хвостохранилище в 2016 году.

А это уже 2020 год. Вместо удручающего ландшафта - зеленый холм

— Основная цель наших работ — изолировать загрязняющие вещества, не допустить их вынос и попадание в атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды. Поэтому мы будем выравнивать территорию, изолировать, покрывать плодородным слоем и засаживать древесно-кустарниковой растительностью так, чтобы максимально приблизиться к естественному ландшафту, — резюмировала Наталия Гончар.

Уже начались работы на хвостохранилище №3, которое появилось в городе в советские годы в результате работы обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината. Параллельно РМК запускает в городе ещё три проекта рекультивации. Общие инвестиции компании в восстановление природы Карабаша составят около 2 млрд рублей.

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