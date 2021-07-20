Будем строить капитальные дома: губернатор Алексей Текслер посетил поселки в Карталинском районе

Глава области ответил на вопросы жителей Джабыка и Запасного. Фото: gubernator74.ru

Поселки Джабык и Запасное, пострадавшие от огня, сейчас активно расчищают от горельника — важно подготовиться к будущему возведению домов. На месте работают сотрудники региональных министерств социальных отношений и строительства.

Глава региона на месте много общался с людьми. У народа есть вопросы по выплатам за утраченное частично или полностью имущество, по тому, за чей счет будут отстраивать поселки, о качестве домов.

— У меня маленький домик был, — говорит пенсионерка из Джабыка Анна Васильевна. У нее сгорело единственное жилье, домик в 40 кв. м, и надворные постройки. Документы о праве собственности она предоставила специалистам минстроя.

— Квадратура у всех домов разная. Мы ее типизируем. Были маленькие дома, мы сделаем хорошие дома от 60 кв. м.

— Да мне небольшого хватит, 3Х4 метра, — говорит бабушка. — Я уже изучала, сколько срубы стоят.

— Сколько квадратных метров? — переспрашивает губернатор. — Нет, мы поставим хорошие капитальные дома, от 60 кв. м. С застройщиками сегодня говорили.

— Так сколько они стоить-то будут? Пенсионеру не потянуть.

— Будем строить не за ваш счет. Определим жесткие сроки и возведем, — успокоил пожилую женщину глава области.

ПОМОГАТЬ КАЖДОЙ СЕМЬЕ

После работы в поселках губернатор провел заседание оперативного штаба, где определил первоочередные задачи.

Более 1120 жителей уже получили выплату в размере 10 тыс. руб. Прием заявлений продолжается.

Один из основных вопросов — выплаты в 50 и 100 тысяч на человека на частично или полностью утраченное имущество от дачников в Джабыке и Запасном. Зарегистрированы они в домах не были. Прежнее региональное положение не предусматривало предоставление компенсации.

— Мы скорректируем положение, изменим нормативную базу. Все собственники тоже получат компенсацию по утрате имущества — частичной или полной. Если будут сложные ситуации и только через суд можно их решить, то поможем жителям, сопроводим их, — сказал губернатор. Поручение министру социальных отношений Ирине Буториной: максимально быстро организовать выплаты.

КАПИТАЛЬНЫЕ, ТЕПЛЫЕ

Самая важная тема — восстановление жилья. Ситуации у всех разные: кто-то имеет все документы и регистрацию — по ним нет никаких вопросов. По словам губернатора, будет и заявка на компенсацию из федерального бюджета — есть соответствующее федеральное положение.

Но эти выплаты не покроют всех имеющихся в поселках жизненных ситуаций. Потому, отметил глава региона, будет модифицировано региональное положение, которое учтет все имеющиеся случаи. Планируются и внебюджетные источники строительства: Алексей Текслер переговорил с предпринимателями, бизнес готов помочь. Решением губернатора дома будут построены капитальные, типовые, в один этаж, площадью от 60 кв. м. Материал — шлакоблок, утеплитель, штукатурка. Как отметил министр строительства Юлий Элбакидзе, такие дома строятся по всей области. Например, по программе комплексного развития сельских территорий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

Выплаты в 10 тыс. руб. на неотложные нужды из расчета на человека активно назначаются и поступают на счета. Мы приняли решение по изменению регионального постановления по выплате за частичную или полную утрату имущества. Старое постановление не учитывало все обстоятельства. И речь шла только о прописанных в жилье. Поэтому мы дополнили постановление собственниками. Выплаты начинаются.

Самое главное — восстановление жилья в первую очередь тем жителям, для которых оно было единственным. Принципиальное решение: никаких компенсаций, жилье будет построено. Привлекли трех застройщиков.

Будем строить дома минимум в 60 квадратных метров. У кого дома были больше — возведем соразмерно площади. Отдельно принято решение по дачникам: многие из них хотят получить компенсацию деньгами — тоже такую возможность предоставим.

В первую очередь, до 1 октября, будет построено жилье для граждан, для которых оно было единственным.

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