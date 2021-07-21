Тележки на ММК сами будут возить руду: МегаФон подключил их к интернету вещей

Фото: ММК

На Магнитогорском металлургическом комбинате запустили пилотный проект на базе интернета вещей. Железную руду на горно-обогатительном производстве рабочие больше не возят. Транспортировка, погрузка и складирование сырья теперь автоматические. Впервые на Урале МегаФон внедрил систему позиционирования на саморазгрузочных тележках, что оптимизирует технологический цикл.

В цехе подготовки аглошихты МегаФон запрограммировал тележки с помощью беспроводной сверхширокополосной передачи данных Ultra WideBand (UWB). Теперь сотрудники предприятия могут отследить движение объектов с точностью до полуметра. Что это дает:

• автоматизацию процессов,

• онлайн-контроль движения грузов,

• исключение ошибок из-за человеческого фактора,

• повышение точности состава сырья.

— Выбранная МегаФоном технология, помимо точности, отличается высокой помехоустойчивостью, что крайне важно в условиях работы в цехах комбината, -подчеркнул начальник горно-обогатительного производства ММК Андрей Полинов. — Внедрение системы позиционирования саморазгрузочных тележек должно решить такие задачи, как повышение точности складирования сырья, улучшение качества производственного процесса за счет уменьшения колебаний химического состава сырьевой массы, а также уменьшение временных затрат и минимизации ошибок при производственных процессах.

— Мы провели монтаж, наладку и сдачу в опытно-промышленную эксплуатацию фрагмент системы позиционирования саморазгрузочных тележек, охватывающего несколько пролетов технологической галереи. Выбранная нами технология UWB обеспечила необходимую точность позиционирования — в пределах полуметра. Транспортная метка, установленная на тележке, перемещается относительно имеющихся на территории галереи системы анкеров, а специальное программное обеспечение вычисляет координаты метки. Затем графическая информация о местоположении тележки поступает диспетчеру в онлайн-режиме и сохраняется в базе данных с временными отрезками, — отметил директор по развитию цифровых проектов МегаФона на Урале Евгений Иванов.

После завершения пилотного проекта в цехе подготовки аглошихты МегаФон и ММК планируют его тиражирование на других объектах горно-обогатительного производства компании.

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