«Приборная доска самолета засыпана мхом»: пилот из Магнитогорска рассказал, как посадил Ан-28 с отказавшими двигателями под Томском

После жесткой посадки летчик попал в больницу. Фото: Область здоровья/t.me

Пилот Анатолий Прытков, уроженец Магнитогорска, рассказал об аварийной посадке, которую совершил в Томской области 16 июля. Тогда у самолета Ан-28, на борту которого находились 19 человек, включая трех членов экипажа, отказали в воздухе сразу два двигателя. Анатолию Прыткову, второму пилоту Фаруху Хасанову и технику Никите Минину удалось благополучно посадить неисправный самолет, в результате никто из пассажиров не пострадал.

По словам Анатолия Прыткова, проблемы члены экипажа заметили в зоне облачности. В ней нельзя запускать двигатели снова из-за обледенения. Пилоты хладнокровно дождались выхода из облаков и попытались восстановить работу двигателей, но ничего не получалось. Когда самолет снизился до критической отметки, решили проводить аварийную посадку. Пассажиров попросили пристегнуть ремни.

После приземления «в поле» Ан-28 перевернулся.

— Мы коснулись земли, у нас нос опустился, передняя стойка начала зарываться как плужок. Самолет уперся носом, погасил скорость и опрокинулся. Мягкий грунт сыграл как подушка безопасности в автомобиле при аварии: самолет опрокидывается, все зависают на ремнях, не происходит разлива топлива, — рассказал Анатолий Прытков в интервью телеграмм-каналу Департамента здравоохранения Томской области.

Первое, о чем подумал пилот после приземления — эвакуация пассажиров. По словам Анатолия Прыткова, при опрокидывании самолета боковое стекло в кабине рядом с его местом выдавило. Именно через образовавшийся проем эвакуировалась большая часть пассажиров.

— Был среди пассажиров спортсмен Роман. Вместе с техником Никитой Мининым они смогли открыть основной люк, и остальные пассажиры покидали самолет через этот люк, — уточнил пилот.

Сам Анатолий Прытков во время жесткой посадки повредил ногу, но не сразу это заметил.

— Главное была эвакуация пассажиров, я не смотрел ни на что. Правило капитана — последним покидать самолет. Впоследствии при организации лагеря увидел опухоль, почувствовал, что больно ступать на ногу, — рассказал летчик.

Когда все пассажиры оказались в безопасности, члены экипажа постарались подать радиосигнал о катастрофе. Для этого командиру пришлось вернуться в самолет.

— Нашли радиомаяк, пытались его пустить в действие, но у меня возникли сомнения по поводу его работы. В кабине самолета приборная доска оказалась засыпана болотной землей, мхом. Отыскал аварийную радиостанцию, включили в режиме «маяк», стали ожидать аварийную команду на вертолетах. Пассажиры мне задавали вопросы» «А нас найдут? Не найдут?». Я сказал, что нас все равно будут искать, но на всякий случай мы приготовились к ночевке, — вспомнил Анатолий Прытков.

Спасатели на вертолете обнаружили Ан-28 через два с половиной часа после приземления. Самолет принялись разыскивать после того, как он внезапно пропал с радара. Опасались худшего, но все члены экипажа и пассажиры оказались живы.

Командира экипажа доставили в больницу. Сейчас он говорит, что чувствует себя хорошо, нога заживает.

— Героем я себя не чувствую, потому что когда ситуация так складывается, ты просто выполняешь свои обязанности. Когда создается аварийная обстановка, ты все равно ищешь пути выхода из данной ситуации, чтобы выжить. Если выживаешь сам, выживают и пассажиры, — признался Анатолий Прытков.

Добавим, впервые за штурвал уроженец Магнитогорска сел в 18 лет. Он записался в магнитогорский аэроклуб, чтобы прыгать с парашютом. При этом молодой человек учился в техникуме и собирался работать в черной металлургии. Но летные инструкторы заинтересовали будущего пилота полетами.

— Дальше я летать не боюсь, — признался Анатолий Прытков после аварийной посадки. — Я готов вернуться на работу.

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