Официальные сайты Челябинска: администрация, больницы, аэропорт, вокзал, полиция – подборка полезных ссылок

Сохраняйте подборку и делитесь ей со знакомыми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чиновники, врачи и полицейские освоили онлайн. И это удобно: многие вопросы теперь можно решить без ожидания в очереди. Вот официальные сайты Челябинска, которые пригодятся каждому жителю. Сохраняйте статью и делитесь ей с бабушками, дедушками и родителями.

Официальные сайты администраций Челябинска и правительства Челябинской области

Скриншот: gubernator74.ru

Задать вопрос главе района, мэру или губернатору можно через интернет-приемную. Такая кнопка расположена в верхней части экрана на каждом официальном сайте. Кроме того, на порталах администраций выкладывают новости, предупреждают о плановых работах и делятся контактами руководителей управлений. Не упускайте эту информацию.

Правительство Челябинской области: gubernator74.ru, ул. Цвиллинга, 27.

Администрация Челябинска: cheladmin.ru, пл. Революции, 2.

Калининский район: kalinadmin.ru, ул. Кирова, 10.

Советский район: sovadm74.ru, Орджоникидзе, 27а.

Металлургический район: adminmet.ru, ул. Богдана Хмельницкого, 6.

Центральный район: centradm.ru, ул. Коммуны, 89.

Тракторозаводской район: admintzr.ru, ул. Горького, 10.

Курчатовский район: kurchatov74.ru, Комсомольский пр., 41.

Ленинский район: lenadmin74.eps74.ru, ул. Гагарина, 22.

Аварийные службы

Скриншот: 74.mchs.gov.ru

В экстренных случаях на быстром наборе должны быть 101, 102, 103, 112 и аварийные службы. Телефоны последних опубликованы на сайте мэрии. Но если вам нужно составить обращение или уточнить информацию, заходите на официальные сайты ведомств.

Полиция: 74.мвд.рф.

МЧС: 74.mchs.gov.ru.

Единая дежурно-диспетчерская служба: edds.gov74.ru.

Больницы и поликлиники

Скриншот: gkb1-74.ru

На официальных сайтах лечебные учреждения указывают отделения больниц, работающих там врачей и их расписание. Почти каждый сайт ведет на страницу для онлайн-оформления талонов.

Больницы для взрослых

Городская№ 1: gkb1-74.ru, ул.Воровского, 16.

Городская № 2: gkb2-74.ru, пр. Ленина, 82.

Городская № 5: muzgkb5-74.ru, ул.Российская, 20.

Городская № 6: gkb6.ru, ул. Румянцева, 28а.

Городская № 8: gkb8reg74.ru, ул. Горького, 28.

Городская № 9: muzgkb9-74.ru, ул. 5-я Электровозная, 5.

Городская № 11: gkb11-chel74.ru, ул. Дзержинского, 17а.

Челябинская областная: chelmed.ru, ул. Воровского, 70.

Областная № 2: 2okb74.ru, ул. Гагарина, 18.

Областная № 3: okb3-74.ru, пр.Победы, 287.

Детские больницы:

Городская № 1:dgkb1.ru, ул. Горького, 28.

Городская № 7: dgkb-7.ru, ул. Рылеева, 10.

Городская № 8: dgkb8-chel.ru, ул. Дружбы, 2.

Областная: odkb74.ru, ул. Блюхера, 42а.

Также в Челябинске работает государственная ветлечебница, куда жители могут отводить питомцев. На сайте указаны услуги и прейскурант и записывают на прием к ветеринару.

Областная ветеринарная станция: vetlechebnica74.ru, ул. Пржевальского, 2; Свердловский тр., 18а; ул. Марченко, 7в.

Самолеты, поезда и автобусы

Скриншот: cekport.ru

Чтобы заказать билеты, посмотреть расписание и узнать про дополнительные услуги, не обязательно ехать на вокзал или в аэропорт. Эту информацию выкладывают на официальных сайтах и обновляют ее в режиме онлайн.

Аэропорт: cekport.ru, ул. Аэропорт 1, 33.

Железнодорожный вокзал: chelyabinsk.dzvr.ru, Привокзальная пл., 1.

Автовокзалы: vokzal74.ru, ул. Степана Разина, 9; Свердловский тр., 1н; ул. Блюхера, 45.

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