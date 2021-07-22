«Что люди скажут»: жители Челябинска высказали свое мнение по поводу самокатов

Что думают челябинцы — в нашем видеопроекте. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Самокаты сразу навели ажиотаж, как только появились в Челябинске. Люди буквально поделились на два лагеря: одни были категоричны по отношению к самокатам, считая это транспортное средство травмоопасным и непригодным для городских улиц, вторые сразу подсели на доступный, новый и необычный способ передвижения. Так чего же больше в городских самокатов — плюсов или минусов?

Мы решили прогуляться по городу и узнать, изменилось ли мнение челябинцев по поводу самокатов за прошедшие несколько месяцев. Подробности в видео:

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