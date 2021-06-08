Челябинцы бросают арендованные самокаты на проезжей части

Фото: читатель КП

Жители Челябинска рассекают на электросамокатах по ночам и бросают их прямо на проезжей части. Такую картину можно увидеть, кажется, уже в любом районе города. Что мешает людям докатить самокат до тротуара и оставить так, чтобы он никому не мешал, неизвестно, но бросать его посреди дороги — это уже откровенная наглость и вредительство.

— Я ехала на такси ночью, и самокатчики вылетели прям перед машиной на проезжую часть — катаются как бешеные. Теперь они еще и оставляют самокаты на дороге, а ведь ночью кто-нибудь может и врезаться в него.

Наглых самокатчиков разглядели и сотрудники ГИБДД, которые усилили контроль, в том числе, за их парковкой. Если они видят, что самокат стоит неправильно и мешает людям, его эвакуируют на специальную стоянку. Привлекают к ответственности и нарушителей ПДД — за выходные в Челябинске оштрафовали 19 самокатчиков.

Тема электросамокатов стала одной из самых обсуждаемых за последние пару месяцев: то пьяный мужчина на самокате попадет под машину, то пара собьет ребенка в парке. Один из сервисов в итоге решил ограничить скорость движения самокатов в городских парках.

А мы решили лично проверить, насколько этот транспорт может быть удобен в Челябинске. Целый месяц журналист нашей редакции ездил на работу и с работы на электросамокате, отказавшись от такси и маршруток. Какие есть плюсы и минусы у такой смены транспорта, читайте в нашем материале.

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В ГИБДД рассказали, к какой категории участников дорожного движения относится электросамокат, и какой с него спрос в случае ДТП. Свое мнение о шеринге, а также о потенциальных ограничениях скорости выразили и челябинские депутаты.

С приходом кикшеринга в Челябинск, «Комсомолка» отправилась их тестировать и выяснять, насколько комфортно кататься у нас в городе. О возникших трудностях, плюсах и минусах аренды самоката читайте в нашем материале.

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