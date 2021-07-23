Каким стал тигренок Жорик, которого спасли из зоопарка и отправили на Дальний Восток с помощью Путина

12 лет назад шансы выжить у этого кота были 50 на 50

Этого тигра ни с кем не спутать! В левой щеке Жорика зияет дырка — след человеческой халатности. Части мордочки малыш из передвижного зоопарка лишился в 6 месяцев — из-за острых костей в кормежке. И если бы его владельцы не наткнулись на челябинского ветеринара, тигренок вряд ли бы дожил до первого дня рождения. Как спасали Жорика, почему он известен на весь мир и как он живет сейчас? «Комсомолка» рассказывает историю амурского кота с самого начала.

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Шансы выжить были 50 на 50

Осенью 2009 к челябинскому ветврачу Карену Даллакяну привезли умирающего тигренка. У шестимесячного Жорика гноилась мордочка, не открывались глаза и держалась высокая температура. Левую щеку и десны разъедала инфекция.

Тигренок пережил 19 операций, большинство из которых пластические

Все это — последствия человеческой безалаберности. В Кургане владельцы передвижного зоопарка накормили Жорика сырой курицей, хотя птицы с трубчатыми костями опасны для животных. Пока тигренок разгрызал мясо, осколки косточек расцарапали небо и там же застряли.

Несколько дней малыш скулил от боли, но ветврачи из Кургана и Екатеринбурга ничем не помогли. Один выписал слабые антибиотики, а другой решил, что тигренка беспокоит флюс. И выдрал животному здоровый клык.

Последние операции проводили, когда котёнку исполнилось два с половиной года: в этом возрасте перестает расти череп

Когда плачущего и изможденного Жорика привезли в Челябинск, шансы выжить у него были 50 на 50. Исхудавший звереныш весил около 20 килограммов, потому что физически не мог есть.

Лечить полосатого кота в одиночку Даллакян не решился и попросил о помощи челюстно-лицевых и пластических хирургов из третьей горбольницы. Первым делом животному подобрали антибиотики, чтобы остановить воспаление. Когда тигренок начал лакать молоко и уплетать мясную вырезку, зашла речь об операциях. Из пасти нужно было вытащить осколки и пересадить кожу.

19 операций и две клинических смерти

Оперировать хвостатого пациента предлагали и американские хирурги. Но везти его за границу было дорого, поэтому иностранные эксперты приехали в Челябинск сами. Подсказали, что пластическую операцию нужно провести как можно раньше, чтобы хирургическое вмешательство было эффективнее.

Вот так Жорик выглядел в мае 2010-го, спустя полгода после спасения

За полгода Жорик почти восстановился: обнаженная челюсть покрылась новыми тканями. Но потомка амурских тигров еще ждала серия пластических операций. Ткани для пересадки брали с внутренней стороны щеки: для этого ее растягивали с помощью пластиковой камеры и изотонического раствора.

За все время малыш пережил 19 операций и две клинических смерти. Достать осколки и пересадить кожу за раз врачам не удавалось: так как Жорик был еще маленьким, его череп рос. Финальные операции провели только, когда ему исполнилось 2,5 года.

Когда тигрёнка привезли в Челябинск, он весил 20 кг

Зашить щеку тигренку так и не удалось, поэтому слева на мордочке у него осталась дырка. Через нее даже с закрытой пастью Жорик постоянно показывает язык. И этот недостаток стал его яркой отличительной чертой.

— Язык во рту у него не держится, потому что слева отсутствует ряд зубов, — пояснил Карен Даллакян. — Но этот дефект на морде не мешает ему комфортно жить.

Чтобы тигренок выжил, его пришлось выкупить у передвижного зоопарка

Первое время котенок жил в кабинете ветклиники, которой заведовал Даллакян. Чтобы тесное помещение не сводило Жорика с ума, врач его долго выгуливал. И сильно к нему привязался:

— Мне ведь даже во время пластической операции плохо стало: будто родного ребенка режут, — признался тогда ветврач.

Первое время Жорик жил в кабинете ветклиники, затем его перевезли в частный дом, но места все равно не хватало

Тигренок тоже был ласков к своему спасителю и выполнял команды: катался по полу, вставал на задние лапы, послушно садился. Свою любовь и благодарность он выражал слабыми покусываниями докторской руки.

Чтобы обсудить дальнейшую судьбу животного, Карен Даллакян связался с сотрудниками передвижного зоопарка. Но там от Жорика отказались, сославшись на его увечья:

— Остается сделать из него чучело, — сказали в трубку. И предложили доктору выкупить животное за 150 000 рублей.

Эта парочка сильно друг к другу привязалась: Жорик вел себя с Даллакяном как домашний питомец

Это было время экономического кризиса: СМИ объявили о сборе денег, но найти такую сумму казалось нереальным. Бабушки с дедушками выкраивали из пенсий по 200 рублей, малыши разбивали копилки, школьники отдавали сэкономленные с обедов деньги, а в больницах и вузах собирали пожертвования. Через несколько недель Жорика выкупили!

Даллакян выгуливал большого кота трижды в день: Жорика узнавали на улицах, он гонял мяч с псами

Котенок выздоравливал, и держать взрослеющего тигра в клинике было уже бессмысленно. Поэтому Жорика временно перевезли в частный дом. Но полосатому пациенту нужна была большая территория и специализированный уход — охотиться сам он уже не мог и полностью зависел от человека. Поэтому тигру искали питомник.

Билеты для Жорика купил Путин

Вариантов для переезда было три: в Америку, в сафари-парк в Геленджике или в реабилитационный центр для хищников-инвалидов в Хабаровском крае. Последний вариант был самым подходящим. Но перелет тигра из одного конца страны в другой стоил около 300 тысяч рублей. Откуда взять такую сумму, зоозащитники не знали.

В октябре 2010 тигра отправили в Хабаровский край в реабилитационный центр для животных-инвалидов

История несчастного Жорика зацепила Владимира Путина — тогдашнего премьер-министра. И он выделил деньги на перелет и содержание тигра в реабилитационном центре «Утес».

У Жорика там своя территория в полгектара, но отучать его от людей было бессмысленно: кот все равно не умел охотиться

Справка: Жорика выбрали талисманом чемпионата Европы по дзюдо, который проходил в Челябинске в 2012 году. За символ крепкого духа и непобедимого характера проголосовали 49% жителей. Тигренка изображали на брелоках, значках, сувенирах и делали в виде него игрушки.

Как живет Жорик в Хабаровском крае?

В «Утесе» для полосатого новосела огородили полгектара земли в тайге, а Карен Даллакян встретился со специалистами, чтобы рассказать о специальном уходе за животным. С тех пор Жорик живет в Хабаровском крае. В этом году ему исполнилось 12 лет.

В щеке так и осталась дырка, из нее Жорик постоянно показывает язык

— Все с ним отлично: живет и развивается, — рассказывает Карен Даллакян, который на днях ездил в Хабаровский край навестить тигра. — По тигриным меркам он уже старичок: на воле они обычно живут по 10 лет, в неволе — до 20. Так что возраст своих сорочей в дикой природе он уже пережил, несмотря на то, что перенес в детстве.

Даже спустя несколько лет после расставания с Кареном Даллакяном тигр выполняет команды

Правда, у Жорика начались возрастные проблемы — у тигра старческая катаракта. Также ветеринар заметил просветление окраса: хоть шерсть и бархатная, а полоски уже не такие яркие.

— Каждый раз, как приезжаю его навестить, мне тяжело, потому что это воспоминания. Я помню его состояние и жизнь в Челябинске, и он сам переживает очень сильно. Только отойду от вольера, начинает громко кричать. Долго нюхает те места вольера, которые я руками трогал — там остается запах. И никогда при мне не ест, даже если голодный: мясу предпочитает общение с родным человеком. Бегает за мной, иногда плачет и жалуется как папе, — рассказывает ветеринар диких животных.

Сегодня Жорик выглядит вот так: упитанный тигр со светлеющими полосками и бархатной шерсткой

Кстати, семью Жорик так и не завел. Из-за анатомических дефектов на морде сводить его с тигрицей опасно — кошки после вязки дерутся. А так как десна не защищена, тигр мог получить дополнительную травму. Из-за чего пришлось бы снова делать ему операцию. Сейчас амурскому тигру невесты не нужны, но два раза в год к его вольеру приходят дикие тигрицы. Ветврач рассказывает, что Жорик дружит с ними через забор.

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