«Будем отправлять в загс за справкой»: юрист и риелтор из Челябинска об отмене штампов в паспортах

Тот самый, заветный штамп теперь необязателен Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Жители Челябинска бурно обсуждают скандальное нововведение — отмену штампов в паспортах. Девушки вздыхают: и как теперь узнать, что он не женат? А вот риелторы и юристы говорят о проблемах куда более серьезных, чем разбитое сердце.

— Познакомилась с парнем на сайте знакомств. Он странно себя вел: никогда не приглашал в гости, находя различные причины, постоянно куда-то уезжал, якобы помогает родителям строить дом. Я неоднократно спрашивала о личной жизни. Он жаловался, что из-за командировок отношения не складываются, — рассказала читательница КП Александра Иванова (имя изменено. — Прим. ред.). — Однажды он уехал в Казахстан на несколько месяцев и предложил приехать к нему. Странности продолжались. Я никогда так не делала, но… я решила посмотреть его личные вещи. В сумке я нашла кольцо и паспорт. Оказалось, что он уже пять лет женат. Но куда большим шоком было, что у него вообще другая фамилия! Я нашла его страницу в соцсетях (хотя он говорил, что не сидит там) и увидела свадебные фото. В телефоне — сообщения о том, как он скучает. Сейчас я, наверное, бросила бы ему в лицо этот паспорт, но тогда я просто уехала спустя несколько дней и уже из дома написала, что все знаю.

Печать в паспорте, как и кольцо на пальце, стала формальностью. Фото: Наталья Могильникова

Теперь таких историй может быть больше, а чтобы скрыть брак, уже не потребуется никаких усилий.

— Честно говоря, я бы насторожилась, если человек женится, идет в загс, но не хочет ставить печать в паспорт? Что ему скрывать? — отмечает Александра Иванова.

Но одно дело, если разъяренная и обиженная супруга придет к вам выяснять отношения. Другое — когда вы честно купили квартиру, а оказалось, что ловелас продал нажитую совместным непосильным трудом жилплощадь втайне от жены, пусть даже уже бывшей. Согласно статье 35 Семейного кодекса, второй супруг сможет оспорить сделку и отменить ее. При худшем сценарии покупателю придется требовать деньги с продавца.

Риелторы схватились за головы, ведь это риски не только для клиентов, но и для репутации честных фирм.

— Это в первую очередь лазейка для мошенников. На рынке много щепетильных сделок. Но есть сделки, которые пытаются совершить по незнанию: приобрели квартиру в браке, давно-давно развелись, супруг предполагает, что жена не может претендовать на часть квартиры, и вдруг она начинает требовать свои деньги, — прокомментировала директор АН «Компаньон» Влада Валге. — Существует большой риск, связанный с вступлением в наследство детей, когда умирает один из супругов.

При продаже квартиры, купленной в браке, нужно согласие супруга Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с отсутствием штампа, проверить, претендует ли кто-то еще на деньги от части квартиры, не представляется возможным.

— Наши юристы говорят, что будем клиентов отправлять в загс — получать справки, что человек не в браке или расторг брак. Такая справка готовится около месяца, но на сегодняшний день это единственный способ, — отмечает Влада Валге. — Но это маразм! Маразм отправлять людей, получать справку, ждать в очередях.

Юрист Александр Щербинин также отмечает, что будет много проблем. При этом отмечает, что и до нововведения были проблемы. Например, штамп могли не ставить специально. Или бывает, что расторгли брак в судебном порядке, а один из супругов не поставил штамп о разводе.

Не говоря уже о поддельных документах. Но, в этом есть и плюсы, отмечает правозащитник.

— Ну не считает человек нужным сообщать всем, кому он дает паспорт, сообщать свое семейное положение, есть ли дети, сколько им лет и как их зовут. Мы ведь много где предъявляем документ: при посадке на поезд, при покупке сим-карты и так далее. Открыть любую страницу не составляет труда, — рассказал на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) Александр Щербинин.

А вы как считаете? Пишите в комментариях! Кстати, само постановление можно почитать тут.

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