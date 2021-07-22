День города Челябинск встретит с новой набережной

Это место уже называют Сквером искусств, так как оно расположилось за филармонией и картинной галереей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

700 шагов по набережной — именно столько смогут пройти челябинцы, прогуливаясь по новой благоустроенной зоне в центре города вдоль реки Миасс. Подрядчик отчитался о готовности сдать 500 метров благоустройства к концу августа.

Преображение «Мегаполиса»

Первая часть набережной в районе комплекса «Мегаполис» уже притягивает горожан для прогулок. На первый взгляд, осталось выложить несколько участков плиткой и включить освещение. Поэтому уже хочется посидеть на удобных лавочках с видом на воду тем более, что ограждение не мешает обзору, навесы, создающие тень, особенно манят в жару. Однако работы еще не закончились, и строители призывают подождать с прогулками около месяца, пока все не будет готово.

Яркие крутящиеся барные стулья располагают к созерцанию и селфи. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Есть и тенек от солнца. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Участок возле комплекса благоустраивается по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2018-2022 годы».

— Главная цель набережной за «Мегаполисом» — благоустроить проезжую часть, так как раньше она не использовалась пешеходами. Обязательно будет велодорожка и зоны отдыха. На мой взгляд, все получается. Осталось уложить плитку, заасфальтировать пожарный проезд, выставить малые формы и закончить озеленение, — делится впечатлениями глава Челябинска Наталья Котова.

Озеленение на набережной продумано до мелочей. Подробности раскрыла автор проекта Анастасия Хурчакова:

— На набережной очень жарко и ветрено, поэтому в каждую лунку мы кладем гидрогель: он удерживает влагу, и растениям будет комфортно. На посадки даем три года гарантии, поэтому если что-то не выйдет из зимы, весной будем досаживать.

Сделать предстоит еще много. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Уже началось озеленение. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сквер искусств: детям будет интересно

Другая часть набережной, от филармонии до улицы Пушкина, будет более развлекательной. Но выполнена она в столь же спокойных молочных тонах. Яркость появляется только на детской площадке. Уже привезли длинные трубы для горок, которые так любят дети. Для удобства зону оснастят резиновым покрытием и длинными лавочками.

Работы на этой части ведет ООО «Строймеханизация».Видно, что сделать предстоит еще много, однако самое сложное выполнено: подготовлено основание пешеходной зоны, проложены все коммуникации, установлены камеры и система освещения. Ведется укладка гранита, а на следующей неделе подрядчик приступит к ограждению.

— Обещают закончить в срок, но, думаю, будет небольшая задержка, так как работы сосредоточены в одном месте — на Сквере искусств, — рассказывает Наталья Котова. — А когда много работников на одном участке, это замедляет работу.

По словам строителей, готовность — 75%, и День города челябинцы встретят уже на новой набережной.

Обе набережные делать один и тот же подрядчик. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В день визита работу бурлила. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

С видом на недостронный конгресс-холл. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как вам такие виды на Миасс? Фото: Кирилл САДЫКОВ

Набережные обещают сделать ко Дню города. Фото: Кирилл САДЫКОВ

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