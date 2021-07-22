В Челябинске вечером выпал дождь после затяжной 30-градусной жары

Фото: Виктория Волконская / "Типичный Челябинск" / vk.com

Жители Челябинска последние несколько дней жаловались на жаркую и безветренную погоду. Но сегодня вечером, 22 июля, небо над городом в миг покрылось тучами, и затем пошел дождь. Не обошлось также и без гроз с молниями. Смотрим видео и фотографии вечернего Челябинска в пасмурную погоду.

Фото: Татьяна Потемина / "Регион-74 | Челябинск'' / vk.com

Смотреть видеосюжет Дождь в Челябинске

Фото: Олег Дьяков / "Регион-74 | Челябинск'' / vk.com

Парковый микрорайон. Фото: Дарья Алялкина / "Типичный Челябинск" / vk.com

Улица Захаренко. Фото: Ксения Колчанова / "Типичный Челябинск" / vk.com

Фото: Шодибек Аминов / "Типичный Челябинск" / vk.com

Фото: Татьяна Потемина / "Регион-74 | Челябинск'' / vk.com

В ГУ МЧС по Челябинской области еще до начала выпадения осадков объявили о штормовом предупреждении. Причем дождливая погода прогнозируется и в следующие дни.

— С 22 по 24 июля в Челябинской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы с градом, усиление ветра до 25 м/с и более, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на пятницу в городе будет до +18… +20°C. Днем воздух прогреется до +27...+29°C. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, днем порывы до 13 м/с. Синоптики прогнозируют в областном центре переменную облачность, кратковременный дождь и грозу.

В Челябинской области дождей тоже будет сыро. В ночь на пятницу в регионе до +15… +20°C, днем +24…+29°C, на юге +32… +37°C. Синоптики прогнозируют в большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных — грозы и град. Все это будет сопровождаться юго-восточным ветром с переходом на северо-западный скоростью 4-9 м/с, днем порывы до 13 м/с, при грозах 15-20 м/с.

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