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Общество29 июля 2021 2:15

«Некоторые дети лежат и не хотят шевелиться, а тут мы заходим с хи-хи-ха-ха»: больничный клоун о малышах с онкологией, принятии болезни и йоге смеха

Алена из Челябинска уверена, что без улыбки лечиться сложно
Дарья МАРКОВА
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Больничные клоуны несут пациентам радость и напоминание, что жизнь не останавливается даже в стенах палаты.

Больничные клоуны несут пациентам радость и напоминание, что жизнь не останавливается даже в стенах палаты.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Онкология — лишь очередной этап жизни, который нужно принять для того, чтобы преодолеть болезнь. В этом уверена больничный клоун Алена Кондрашкина. Она в составе семьи Пилюлькиных навещает маленьких пациентов онкоцентра и помогает им и дальше радоваться жизни.

«Хочется, чтобы эти земляного цвета дети улыбались»

Многодетная мама Алена мечтает открыть семейный класс для девочек, живет с видом на лес и заваривает вкусный смородиновый чай. Но эту взрослую женщину иногда сменяет маленький и озорной больничный клоун Мася. Уже около полугода клоунесса радует деток в онкоцентре.

Больничные клоуны — это не про развлечение детей, а про их лечение. В этом Алена уверена: если плакать и причитать, выздоровления придется ждать дольше. Поэтому она и еще около 20 волонтеров регулярно приходят к деткам, радуют их и родителей, которые тоже поддаются атмосфере болезни.

Алена занимается этим ради улыбок и радости болеющих детей.

Алена занимается этим ради улыбок и радости болеющих детей.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Основная задача больничных клоунов — сделать так, чтобы энергия радости туда пришла. Потому что она высоковибрационная, совсем не состыкуется с болезнью. Конечно, итоговая цель — помочь, чтобы болезнь ушла. Ведь это онкология и больные дети. Их задача — излечиться, а это можно сделать и с помощью радости, — рассказывает Алена.

Но есть и моментальная помощь. На химиотерапии многие дети плохо едят. В таком случае клоуны начинают придумывать игры, кормят и собак, и самих клоунов.

— Многие дети на гормонах — у них психика начинает косить. Они могут быть расторможенными, с ними нужно по-другому. С кем-то в войнушку поиграешь — ему надо выплеснуть этот заряд. Мы там уже по-пластунски ползем, чего только не бывает, — добавляет Алена.

Нескончаемое для пациентов время в больнице для клоунов пролетает незаметно. За один день не получается заглянуть ко всем: в один день навещают детей из одного крыла, во второй — из другого.

— В одной палате минут десять проводим. Но они еще бегают по коридорам, кто-то иногда не отпускает из палаты. Сидим, что-нибудь придумываем, убегаем как-нибудь, — признается Алена. — Хочется, чтобы эти лысенькие детки, земляного цвета улыбались. Потому что это просто период жизни, который нужно принять.

Родители пациентов рады, что их дети снова улыбаются.

Родители пациентов рады, что их дети снова улыбаются.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Кайф получаю, когда дети улыбаются и смеются»

О больничных клоунах Алена узнала случайно, когда семья Пилюлькиных пригласила ее на тренинг по актерскому мастерству. Согласилась, не раздумывая, сразу вписалась в коллектив и поняла, что она там, где нужна.

— Для меня это не работа и не хобби. Для меня это что-то большее. Я кайф получаю, когда дети улыбаются и смеются. Включаешь ребенка в себе, и они подключаются. Чувство радости закручивает, они расслабляются, забываются. И мамы тоже, ведь у них будни — больничные стены. Приходишь, 10 минут в палате находишься, а они потом пишут благодарности за минутки радости, — делится Алена.

Имя Мася появилось с легкой руки первой напарницы — клоуна Таси. Свой первый день, хотя и было волнительно, Алена вспоминает с теплом:

— У меня в тот раз была хорошая напарница — режиссер, работает преподавателем в ЧГИКе, очень светлый и чистый человек. Поэтому было не трудно. Я переживала: тренинги тренингами, но не понятно, что делать. Зашли в палату к подростку. А они самые сложные, особенно мальчишки: уже к мужчинам стремятся, в таком слабом состоянии им тяжело себя осознавать. А тут какие-то тетки пришли: «Хи-хи, ха-ха». Заходим, сидит парень, смотрит фильм с Брэдом Питтом. Начинаем с ним разговаривать, и тут такой кадр: Брэд Питт снимает набедренную повязку и голая попа на экране. Мы не сговариваясь, отворачиваемся от экрана: «Ааа». И родители, и он уже расхохотались.

В том, что смех лечит, Алена не сомневается.

В том, что смех лечит, Алена не сомневается.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

«Это все проходит. Даже смерть»

Фразу о том, что это лишь испытание Алена произносит часто. Знает на личном опыте: руки опускаются, но отчаиваться не стоит, болезнь можно победить. У ее дочери Таисии опухоль головного мозга обнаружили, когда она была совсем крохой, но малышка справилась.

— Когда ты сталкиваешься с тем, что у твоего ребенка опухоль в головном мозге, а ему пять-шесть месяцев, ты в ступоре. Разве такое может быть с моим ребенком? Такое состояние непонятное. И потом начинаются мытарства: что делать, как быть, — делится Алена. — Переоценка ценностей происходит. В связи с болезнью дочки очень много озарений, переосмыслений, понимаешь, что жизнь хрупкая. Когда тебе так тяжело в жизни, она всегда тебе помогает, только посмотри вокруг. Столько людей интересных, больших и настоящих узнала в связи с этим.

Нужно принимать болезнь и бороться с ней, а не унывать, уверяет Алена. Так будет проще справиться.

— Мне кажется, больше с родителями надо работать. Если они будут в ресурсе, то и дети быстрее будут на поправку идти, — уточняет Алена. Но у клоунов времени и на мам не хватает, хочется успеть навести всех детей.

Конечно, иногда у мам случаются срывы. Клоуны на это не обижаются, понимают, в каком состоянии сейчас находятся родители болеющих деток. Но большинство мам радуются и участвуют в играх вместе с маленькими пациентами.

Среди волонтеров-клоунов есть несколько мам, чьи дети смогли победить рак. Связывают ли они болезни своих детей с тем, что сейчас помогают маленьким пациентам с такой же болезнью?

— Конкретную параллель не могу провести. Хотя может быть, если бы я не прошла через личный опыт, не смогла к ним ходить. Потому что, если ты уже знаешь, что конкретно там происходит, тебе проще. Понимаешь, сколько сил уходит и что все пройдет. Даже смерть, — отвечает Алена. — Сейчас больничная атмосфера меня не гнетет. Оттуда выходишь и чувствуешь, будто сделал что-то, что должен был сделать, какой-то долг выполнил.

От некоторых историй на глазах у Алены появляются слезы.

От некоторых историй на глазах у Алены появляются слезы.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

«Подросткам сложнее, серьезные, грустные, многие в депрессии»

В отделении лежат не только маленькие дети, которых можно легко завлечь игрой или песенкой. Много и подростков, на которых в эмоциональном плане болезнь влияет сильнее.

— Подросткам сложнее, серьезные, грустные, многие в депрессии. Им не клоунов надо, а психологов. Больничный клоун тоже психолог, с одной стороны. Но бывают такие ребятки, которым может быть сильно плохо физически, их не дергаем. Но все равно подходим, — рассказывает Алена с болью. — Платон там лежит, большой парень, ему химия тяжело дается. Он даже не встает с кровати. Начинаем с ним разговаривать. Еле-еле смотрит. Пытались потихоньку, но он вообще без эмоций. А когда человек без эмоций, он болезни поддается. Все равно подходим: «О, Платон, привет. Платоническую любовь ты изобрел?» Хоть что-нибудь сказать, чтобы он слышал, что мы про него помним.

Все дети переносят химиотерапию по-разному. К кому-то клоуны даже не заглядывают, понимают, что там не помогут — ребенка тошнит, полощет, какие гости. А кто-то переносит легче и даже с капельницами по коридорам ходит.

— В онкологии не так уж и страшно. У меня нет такого, чтобы прийти и плакать: «Несчастные дети, за что это им». Просто период жизни такой у людей, надо пройти это и все. Потому что основная часть излечивается, — отмечает Алена.

Алена проводит занятия по йоге смеха.

Алена проводит занятия по йоге смеха.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

«Поем ему выписывательную песню, он с нами, все подыгрывают и радуются»

Каждый месяц «Искорка» проводит для больничных клоунов специальные тренинги по взаимодействию между собой и общению с маленькими пациентами онкоцентра.

— Все эти тренинги направлены на то, чтобы прокачать себя. Когда выходишь к детям — это совсем другое, не знаешь, что как пойдет. Больничному клоуну надо тонко почувствовать ребенка, потому что у всех разное состояние может быть. Но хочется любого ребенка хотя бы на улыбку вытянуть, когда улыбается он — это во благо. И когда какой-нибудь мальчик серьезный в телефоне лежит под капельницей, и ты его начинаешь потихонечку: «Как тебя зовут? А давай его потрогаем!» Обволакиваешь его, обволакиваешь и потом чик — потрогаешь, он улыбнется, — рассказывает с улыбкой Алена.

Одно из основных правил, которое объясняют в самом начале — не врываться в палаты — это практически дома на какое-то время, где находятся тяжелобольные дети.

— Самое главное — сразу в палату не забегать и устраивать там концерт без заявок. Заходим потихонечку, дверь открываем, одну ногу заносим и говорим шепотом: «Здравствуйте, а к вам можно?» Можно, значит заходим, чтобы не послали подальше. Начинаем потихонечку что-то придумывать, между собой разговаривать медленно, например. А потом начинаем с ними играть, веселиться: «Слушай, а ты видела, вон там сидит, это кто? А ты кто?» — показывает уже не Алена, а Мася. — Конечно, смотрим на ребенка, в каком он состоянии и спрашиваем у мамы, как дела у ребенка. И когда разведали уже обстановку, действуем.

Дети почти всегда рады клоунам.

Дети почти всегда рады клоунам.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Маленькие дети, несмотря на болезнь, любят прыгать и бегать. Поэтому клоуны делятся с ними своими музыкальными инструментами, поют и танцуют.

— Там есть два мальчика: Илья и Ильнус, начинаем играть на этом. Ильнус говорит: «А я выписываюсь сегодня», поем ему выписывательную песню, он с нами, все подыгрывают и радуются. Заходим, а маленький Илья сидит, на нас смотрит и говорит: «А папа дома». Поем: «Папа дома, а у Ильи папа дома». И он сам уже начинает с нами петь. Он, видимо, по папе скучает. Все, можно эту фразу минут пять петь вместе, будет весело. И мама подпевает тоже, папу вспоминает, — смеется Алена.

«Контакт от сердца к сердцу идет»

Трудности появляются и в работе с маленькими детьми. Кто-то из них боится клоунов. Нужно вовремя это считать и поумерить свой клоунский пыл.

— Из веселого, взрывного клоуна превращаешься в нежного. И начинаешь нежно-нежно общаться, он завораживается и перестает бояться. Контакт от сердца к сердцу идет. Для этого самому надо иметь открытое сердце, — отмечает Алена. — Был ребенок, который замер и напрягся, к нему такой метод применяла. Села с ним на один уровень, чтобы не нависать, и нежно-нежно с ним разговаривала. У меня ежик мягкий маленький есть: «Смотри, погладь. Смотри, он колючий, тихонько». Он его гладит, улыбается. И он уже как под гипнозом. А потом потихонечку начинаешь повеселее, он уже раскрывается, начинает играть.

Бывает и такое, что до детей не удается достучаться, тогда клоуны сильно не давят. Если ребенок захочет пообщаться, откликнется.

— Одна девочка, помню, маленькая — два годика лежит, к стенке отвернулась. А мы с остальными играем. Лежала-лежала — спит. Пошли к другим уже, уходим, за нами мама бежит: «Ой, Дашуля расстроилась, расплакалась, что вы уже ушли». А мы сколько к ней подходили, пытались ее как-то растормошить, лежит будто ничего не слышит, не видит. Пришлось обратно возвращаться — Дашу развлекать, — рассказывает Алена.

Семья Пилюлькиных довольно-таки большая.

Семья Пилюлькиных довольно-таки большая.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Йога смеха

Мася помогает Алене и в обычной жизни. Так жить не только веселее и интереснее, но и спокойнее:

— У меня намного улучшились отношения с детьми моими. У меня Тася — сложный подросток, у нее была опухоль в головном мозге, ей ничего не докажешь, она может грубить серьезно. А вот это клоунское зерно помогает очень здорово. Она может начать что-то доказывать, орать, а я клоуна включаю: «Таааася, аааа, какие у тебя щечки». Она орет, я ее целую, и она начинает смеяться. Я раньше не знала, что так можно. То зацеплялась за это состояние, начинала на нее наезжать, а сейчас понимаю, что бессмысленно. Смех он вообще убирает ситуации такие.

Смех — это еще и работа Алены. Уже два года она сертифицированный тренер по йоге смеха. Дарит радость не только деткам в больнице, но и всем желающим.

— В Челябинске мало людей пока ходят. Пока все думают, что это фигня какая-то, а на самом деле научно-обоснованная методика. Смех — это освобождение, когда смеешься, с тебя как шелуха отпадают все твои комплексы, зажатость. И когда смеешься, не можешь думать, — отмечает Алена.

Любит она не только смеяться, но еще и работать. Поэтому недавно решила набрать для обучения семейный класс для девочек. У себя дома Алена даже подготовила рабочее место — большой стол, парты и доску. По образованию она как раз учитель начальных классов.

Клоунские штучки помогают и в воспитании своих детей.

Клоунские штучки помогают и в воспитании своих детей.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске больничные клоуны одни — семья Пилюлькиных из благотворительного движения «Искорка Фонд». Посещают они детей, проходящих лечение в Онкогематологическом центре и в кардиологическом отделении. Недавно их семья стала еще больше — подключились рабочие из Миасса, которые выточили себе носы из дерева и теперь после смен на заводе дарят радость маленьким пациентам, которым улыбки даже доктор прописал.

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