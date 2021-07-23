«Рассадник коррупции»: в «Партии пенсионеров» прокомментировали задержание руководителей челябинского отделения ПФР

В Челябинске задержан руководитель отделения пенсионного фонда Виктор Чернобровин. По данным СМИ, его подозревают его в получении взятки в 26 млн рублей. Как сообщили в Следственном комитете, по предъявленной статье Чернобровину грозит до 15 лет лишения свободы.

На прошлой неделе с поличным был задержан его заместитель Александр Орехов — ему также вменяется получение взятки в размере более 3 млн рублей. Еще одним фигурантом дела о коррупции в ПФР стал начальник административно-хозяйственного отдела Рудольф Зайцев, он был задержан силовиками в Калининграде по обвинению в получении взятки — более 1 млн рублей. Вчера суд его отправил на два месяца под домашний арест.

— Правовую оценку деятельности руководителей пенсионного фонда в регионе даст суд,- прокомментировал ситуацию председатель правления «Партии пенсионеров» в Челябинской области Степан Фирстов. — Но сам факт задержания сразу трех высокопоставленных представителей ПФР за многомиллионные взятки — вопиющий случай. Возникает впечатление, что это не пенсионный фонд, призванный работать на благо людей старшего возраста — а просто какой-то рассадник коррупции.

Люди старшего поколения помнят старые и добрые собесы, в которых без всяких компьютеров милые женщины с небольшой зарплатой спокойно справлялись с выплатой пенсий миллионам советских пенсионеров. По большому счету, пенсионный фонд никогда нормально не работал и не работает, став ненужным посредником между государством и пенсионерами, а также удобной кормушкой для отдельных руководителей ПФР. Пенсионная система страны должна обеспечиваться не средствами пенсионного фонда, которых постоянно не хватает, а напрямую из бюджета.

Представители «Партии пенсионеров», в том числе на федеральном уровне, неоднократно говорили о неэффективности ПФР и предлагали упразднить его, а сэкономленные средства направить на повышение пенсий. Последние «коррупционные события» в Челябинске с участием руководителей регионального пенсионного фонда лишь подтверждают правоту этой точки зрения.