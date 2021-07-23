Вакцинация бесплатна.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Минздрав Челябинской области составил новый список адресов мобильных пунктов бесплатной вакцинации от коронавируса в регионе. В него вошли торгово-развлекательные комплексы, некоторые больницы и даже рынки. Рассказываем, где поставить прививку от коронавируса в Челябинске 24 и 25 июля.
Как сообщили в региональном Минздраве, пациентов в мобильных пунктах бесплатной вакцинации перед прививкой осмотрит медработник. Он измерит давление, температуру и сатурацию и предложит заполнить анкету и согласие. Это нужно для внесения данных о прививке в федеральный реестр.
— При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, — добавили в региональном министерстве здравоохранения Челябинской области.
Челябинск
24 июля
ТРК «Алмаз» с 10:00 до 14:00.
ТРК «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10600 до 15:00.
ТРК «Кольцо» с 12:00 до 18:00.
ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00.
ТК «КС» с 12:00 до 15:00.
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
ТРК «Космос» с 12:00 до 16:00.
25 июля
ТРК «Кольцо» с 12:00 до 17:00.
ТК «Юлия» с 12:00 до 15:00.
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
Магнитогорск
25 июля
ТРК «Семейный парк» с 11:00 до 15:00.
Миасс
24 и 25 июля
ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.
24 июля
Приемное отделение ГБ №3 с 12:00 до 22:00.
25 июля
Приемное отделение ГБ №3 с 8:00 до 22:00.
Златоуст
24 и 25 июля
ТРК «Тарелка» с 12:00 до 17:00.
Чебаркуль
24 июля
Колхозный рынок с 9:00 до 14:00.
25 июля
Колхозный рынок с 9:00 до 11:00.
Медпункт п. Мисяш с 11:00 до 14:00.
Кыштым
24 и 25 июля
ТЦ «Радуга» с 10:00 до 14:00.
Сатка
24 июля
Центральный рынок с 10:00 до 12:00.
ФАП, п. Рудничное с 9:00 до 12:00.
Копейск
24 июля
ТК «Слава» с 10:00 до 13:00.
Коркино
24 июля
ТК «Шахтер» с 10:00 до 13:00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru