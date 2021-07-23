Вакцинация бесплатна. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Минздрав Челябинской области составил новый список адресов мобильных пунктов бесплатной вакцинации от коронавируса в регионе. В него вошли торгово-развлекательные комплексы, некоторые больницы и даже рынки. Рассказываем, где поставить прививку от коронавируса в Челябинске 24 и 25 июля.

Как сообщили в региональном Минздраве, пациентов в мобильных пунктах бесплатной вакцинации перед прививкой осмотрит медработник. Он измерит давление, температуру и сатурацию и предложит заполнить анкету и согласие. Это нужно для внесения данных о прививке в федеральный реестр.

— При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, — добавили в региональном министерстве здравоохранения Челябинской области.

Челябинск

24 июля

ТРК «Алмаз» с 10:00 до 14:00.

ТРК «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10600 до 15:00.

ТРК «Кольцо» с 12:00 до 18:00.

ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00.

ТК «КС» с 12:00 до 15:00.

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

ТРК «Космос» с 12:00 до 16:00.

25 июля

ТРК «Кольцо» с 12:00 до 17:00.

ТК «Юлия» с 12:00 до 15:00.

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

Магнитогорск

25 июля

ТРК «Семейный парк» с 11:00 до 15:00.

Миасс

24 и 25 июля

ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.

24 июля

Приемное отделение ГБ №3 с 12:00 до 22:00.

25 июля

Приемное отделение ГБ №3 с 8:00 до 22:00.

Златоуст

24 и 25 июля

ТРК «Тарелка» с 12:00 до 17:00.

Чебаркуль

24 июля

Колхозный рынок с 9:00 до 14:00.

25 июля

Колхозный рынок с 9:00 до 11:00.

Медпункт п. Мисяш с 11:00 до 14:00.

Кыштым

24 и 25 июля

ТЦ «Радуга» с 10:00 до 14:00.

Сатка

24 июля

Центральный рынок с 10:00 до 12:00.

ФАП, п. Рудничное с 9:00 до 12:00.

Копейск

24 июля

ТК «Слава» с 10:00 до 13:00.

Коркино

24 июля

ТК «Шахтер» с 10:00 до 13:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru