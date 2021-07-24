Директор спортшколы и супруг челябинской спортсменки Татьяны Мининой рассказали о шансах на медали в тхэквондо

Для Татьяны Мининой это будет первая Олимпиада.

Турнир у тхэквондистов короткий. Все решится уже 24 июля. В течение одного дня разыгрывается комплект наград Олимпиады-2020 в Токио. В весовой категории до 57 кг выступит именитая челябинская спортсменка двукратная чемпионка Европы, дважды серебряный призер чемпионатов мира Татьяна Минина. Это будет первая Олимпиада для 24-летней спортсменки.

Не «перегореть»

Директор челябинской спортшколы «Коре» по тхэквондо Максим Карпов рассказал, что никаких прогнозов на итог турнира делать не собирается, но поделился рассуждениями о шансах на медали.

— Да, Татьяна лидер сборной России, она уже много добилась, но Олимпийский турнир — дело особое. Можно «перегореть», переволноваться и любой твоей ошибкой тут же может воспользоваться соперник. Таня вместе с командой провела хорошую подготовку к Олимпиаде. Она опытная спортсменка, и выйдет на поединки максимально собранной, — отмечает Максим Карпов. — Татьяна — человек очень позитивный и целеустремленный. Такие черты характера, уверен, помогут ей бороться за медали. Она пришла в тхэквондо из гимнастики. Ответственная и настойчивая. Тренеры рассказывают, что тренировки для нее — святое. Чтобы пропустить занятие, нужна очень веская причина. С такими спортсменками очень приятно работать. Она человек, который нацелен на результат.

Максим Карпов рассказал, что будет болеть за Татьяну Минину в Ханты-Мансийске. 24 июля он вместе с юниорской командой уезжает в ХМАО на первенство России.

— Первые поединки начнутся рано утром, а финальные бои за медали уже ближе к вечеру. Соберемся всей командой и будем болеть за нашу Таню, — рассказал Максим Карпов.

Кстати, накануне Олимпийского турнира юные спортсмены школы «Коре» записали мотивирующий видеоролик в поддержку Татьяны Мининой — «Таня мы с тобой, следуй за мечтой».

— Ты прошла долгий путь, чтобы оказаться на Олимпийских играх. Мы желаем тебе, чтобы твоя Олимпийская мечта сбылась, — пожелал успеха Татьяне Максим Карпов.

А спортсмены поочередно также пожелали Мининой успеха, и каждый сказал что-то свое.

У России четыре лицензии

Отметим, что квоту на участие получили четверо российских тхэквондистов — Татьяна Минина (до 57 кг), Максим Храмцов (до 80 кг), Владислав Ларин (свыше 80 кг) и Михаил Артамонов (до 58 кг). Это те спортсмены, кто получил Олимпийские лицензии, благодаря успешным выступлениям на международной арене. А всего в турнире тхэквондистов в Токио выступят 128 спортсменов (64 мужчины и 64 женщины), которые будут соревноваться за 8 комплектов наград.

Турнир по тхэквондо пройдет в конференц-центре «Макухари Мессе» на северо-востоке «Зоны Токийского залива». «Макухари Мессе» был построен в 1989 году. В залах комплекса также пройдут соревнования по борьбе и фехтованию.

После жеребьевки стало известно, что Татьяна Минина в стартовом поединке сойдется с соперницей из Греции Фани Тцели. В ее весовой категории выступят 16 спортсменок, которые начнут борьбу с 1/8 финала. В случае победы над соперницей из Греции Минина в 1/4 финала сразится с победителем пары Текият Бен Ессуф (Нигерия) — Маю Хамада (Япония).

Вместе с Татьяной Мининой в Японию прилетели еще две челябинки — Кристина Прокудина (она будет спарринг-партнером Татьяны) и Маргарита Близнякова (выступит в показательном, демонстрационном виде — командном смешанном турнире). В Японии также будет работать и тренер сборной России, он же наставник Татьяны Мининой Александр Энс.

Свадьба в пандемию

Супруг Татьяны, победитель и призер чемпионатов мира 28-летний Константин Минин будет смотреть турнир в Челябинске.

В разговоре с корреспондентом челябинской «Комсомолки» рассказал, что олимпийская сборная по тхэквондо за неделю до начала Игр прилетела в Японию, и тренировалась в одном из городков ближе к западному побережью.

— Переписываемся с Таней каждый день. Говорит, что до Токио летели из места тренировочного сбора примерно час. В Олимпийской деревне ее поселили в одноместном номере. Наверное, потому, что она единственная из женщин, кто представляет Россию на турнире тхэквондо. А еще Таня рассказала, что связь в Олимпийской деревне не стабильная. Где-то интернет ловит, где-то нет. Она уже съездила в арену, где будет проходить турнир. Как говорят, прониклась атмосферой. Они в Японии уже почти две неделе. Думаю, что уже адаптировались и акклиматизировались. Я только приехал с тренировочных сборов. В воскресенье договорились, что приеду к родителям Тани, и все вместе будем смотреть Олимпийский турнир. Помогу найти трансляцию, чтобы все было предсказуемо... Успех в первом поединке придаст Тане сил и уверенности. Конечно, верим в то, что у нас будет медаль, но не буду загадывать. В спорте это дело неблагодарное, — поделился впечатлениями Константин Минин.

Кстати, Константин и Татьяна (в девичестве — Кудашова) сыграли свадьбу чуть больше года назад. Тогда в разгар пандемии коронавируса, сидя дома на самоизоляции они и приняли решение пожениться. Тогда ни о каких сборах и соревнованиях не было и речи. Времени свободного было навалом. Поэтому и сыграли свадьбу — раз есть такой вынужденный перерыв, то почему бы не воспользоваться паузой и не расписаться. Разумеется, без пышных торжеств — все-таки период ограничений. Молодожены уже купили новую квартиру в таунхаусе. Правда, переезд пока отложили. Еще докупают мебель, технику. После Олимпиады жилищным вопросом займутся еще активнее.

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