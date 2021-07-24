Волонтеры «Команды Текслера» помогают воплощать социальные инициативы в Челябинской области

Активисты движения присоединяются к добрым инициативам.

Активисты движения присоединяются к добрым инициативам и помогают воплотить их жизнь. Например, недавно вместе с участниками движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» волонтеры начали устанавливать тропу здоровья в социальном приюте «Возрождение» Калининского района. Такие тропы сейчас повсеместно внедряются по всей стране в детских образовательных учреждениях и лагерях.

— Под руководством врачей и преподавателей физкультуры дети здесь будут выполнять зарядку, заниматься гимнастикой и проводить оздоровительные тренировки, — рассказал Владислав Пидуков, руководитель движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный». — Сегодня ребята из «Команды Текслера» заложат каркас, а затем ячейки заполнят разными материалами — шишками, галькой, камешками, специальными ковриками с иголками и так далее. Это отличный способ профилактики плоскостопия.

Акция, направленная на организацию питания для людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, прошла в Ленинском районе. Полевые кухни, в которых волонтерыраздают челябинцам горячие обеды, чай и выпечку, действуют каждый четверг. На этот раз к организаторам присоединились активисты «Команды Текслера», захватив с собой одноразовую посуду. Благодаря их помощи удалось быстрее накормить всех желающих.

«В планах устраивать не только такие уличные обеды, но и создать социальную столовую, где люди, которым это необходимо, могли бы регулярно питаться. Поэтому здорово, что все больше волонтеров хочет помогать в проведении нашей акции», — отмечают организатора акции.

Кроме того, «Команда Текслера» поучаствовала в уборке мемориала «Золотая гора». Волонтеры объединились с ребятами из Общественной Молодежной палаты при Законодательном Собраниии вынесли около ста килограммов мусора.

— Сломанные мангалы, железные банки, стеклянные и пластиковые бутылки, ветки, и, конечно, куча фантиков-оберток-бумажек -все это за пару часов волонтеры дружно убрали. Радует, что люди хотят видеть свой город чистым и присоединяются к таким мероприятиям, — прокомментировал Александр Анисимов, и.о. Председателя Общественной Молодежной палаты при ЗСО.

— Я участвую в социальных акциях, потому что это просто, это в моих силах и это то, что я могу и хочу делать, — поделилась одна из участниц «Команды Текслера» Карина Данилова. — Когда видишь эмоции на лице человека, которому ты как-то помог, пусть даже в малом, чувствуешь его благодарность и отдачу, то понимаешь, что все не зря.

«Команда Текслера» — это самые разные жители нашей области: юные студенты и пенсионеры, рабочие и госслужащие, домохозяйки и предприниматели. Однако объединяет их невероятно важное качество — готовность посвятить время и потратить силы, чтобы прийти на помощь всем тем, кто в ней нуждается. Они убеждены, что только сплотившись и став настоящей командой, в которой каждый найдет для себя дело и будет вправе рассчитывать на поддержку, удастся построить Южный Урал будущего — регион, который влюбляет в себя, в котором хорошо учиться, работать и жить.

Узнать о том, как стать частью волонтерской команды Текслера, можно на сайте текслер74.рф или по телефону горячей линии +7(351)214 -15-13.

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