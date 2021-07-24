«Увидел в окне мальчонку»: юноша и две девушки вытащили семью из горящего дома в Челябинской области

Данил Антонов, вытащивший ребенка из горящего здания. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

В Пласте Челябинской области в ночь на 24-ое июля, очевидцы вытащили семью из горящего дома. Молодой человек увидел пламя и бросился на помощь, ему помогли еще две девушки.

Горящий дом, из которого прохожие эвакуировали семью. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

— Я ехал мимо и увидел огонь, поглотивший дом почти целиком. Я сразу позвонил в 112. Затем я ринулся к этому дому и вдруг услышал, как кричит маленький ребеночек. Я стучусь в окно и вижу мальчонку. Конечно, я сразу вывел его. Дым распространился по всему дому, — вспоминает Данила.

Он рассказал, что потом на помощь пришли две девушки, которые проезжали мимо на машине. Одна из них спасла второго ребенка и вытащила хозяйку дома. Затем девушки отвезли пострадавших в приемный покой. Данил в это время остался ждать приезда пожарных.

Анастасия Сорокина, оказавшая помощь второму ребенку и маме. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

Известно, что мама получила ожоги. На данный момент она находится в больнице. Ее дети не были задеты пламенем. Их здоровью ничего не угрожает.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, причины пожара устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru