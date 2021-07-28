Как построить дом в условиях повышения цен на строительные материалы и стоит ли брать ипотеку?

Дамир Таякбаев

В портфолио компании уже более 410 проектов домов разной стилистики, площади и из разных строительных материалов. Компания имеет опыт строительства более 200 домов.

«Все строй» является участником конкурса «Лучший строитель».

На вопросы отвечают:

1. Генеральный директор — Игорь Шенгуров.

Игорь Шенгуров

Как построить дом в условиях постоянного повышения цен на строительные материалы в 2021 году? Стоит ли ждать улучшения ситуации? И что делать сейчас?

2. Руководитель службы контроля строительных объектов — Дамир Таякбаев.

Как построить загородный дом в ипотеку? Подводные камни ипотечного кредитования для малоэтажного строительства.

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