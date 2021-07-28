Как построить дом в условиях повышения цен на строительные материалы и стоит ли брать ипотеку?

Дамир Таякбаев
В портфолио компании уже более 410 проектов домов разной стилистики, площади и из разных строительных материалов. Компания имеет опыт строительства более 200 домов.
«Все строй» является участником конкурса «Лучший строитель».
На вопросы отвечают:
1. Генеральный директор — Игорь Шенгуров.
Игорь Шенгуров
Как построить дом в условиях постоянного повышения цен на строительные материалы в 2021 году? Стоит ли ждать улучшения ситуации? И что делать сейчас?
2. Руководитель службы контроля строительных объектов — Дамир Таякбаев.
Как построить загородный дом в ипотеку? Подводные камни ипотечного кредитования для малоэтажного строительства.
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