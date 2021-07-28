Степан Фирстов: «Партия пенсионеров — за честные выборы, но готова ко всему»

Челябинское отделение РППС заключило соглашение о сотрудничестве с региональными отделениями политических партий и Общественной палатой в части наблюдения за выборами. Документ подписали представители 10 партий. От имени регионального отделения Партии пенсионеров подпись под соглашением поставил его руководитель Степан Фирстов.

Как пояснил руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, смысл соглашения в том, чтобы обеспечить проведение в регионе честных, прозрачных и легитимных выборов. Наблюдатели от партий должны стать «глазами, ушами и голосом наших избирателей». Все это позволит предотвратить возможные фальсификации, ненужные конфликты и скандалы на выборах.

По словам руководителя штаба по контролю и наблюдением за выборами Валерия Шагиева, площадка Общественной палаты — единственное место, где представители конкурирующих политических партий могут собраться и обсудить и урегулировать все проблемы в «мирной обстановке», не обращаясь в суды и правоохранительные органы. И важность такого диалога нельзя недооценивать.

— Подписание соглашения — это очень важное событие для общественно-политической жизни Южного Урала,- отметил председатель правления Партии пенсионеров Челябинской области Степан Фирстов. — Партия пенсионеров поддерживает эту инициативу, поскольку речь идет об обеспечении легитимности выборов, стабильности в обществе. И наш избиратель-южноуралец — это в первую очередь гражданин государства, а потом уже носитель тех или иных политических взглядов. Со своей стороны Партия пенсионеров уже подготовила пул своих наблюдателей, которые внесут свой вклад в проведение честных выборов. Тем более, что впервые Партия пенсионеров идет на выборы в Госдуму по всем одномандатным округам.

Сведения СМИ о начавшейся незаконной агитации некоторых кандидатов лидера южноуральских «пенсионеров» не пугают.

— Конечно, если такие факты подтвердятся, то это не очень здорово,- говорит Степан Фирстов. — Мы ничего не боимся, Партия пенсионеров чувствует себя уверенно. Верим, что наш избиратель во всем разберется. Конечно, мы надеемся, что выборы будут честными. Но готовы ко всему.