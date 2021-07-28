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ЗДОРОВЬЕ28 июля 2021 17:20

В Челябинск поступили новые машины скорой помощи с «умными» аппаратами ИВЛ

Автомобили с новой техникой помогут спасать больных коронавирусом
Ольга ЩАПИНА
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Реанимобили оснащены "умным" оборудованием

Реанимобили оснащены "умным" оборудованием

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Четыре новых реанимобиля и 16 линейных машин пополнили автопарк скорой помощи Челябинской области. 19 автомобилей Челябинску передал Благотворительный фонд Русской медной компании. Еще одна машина отправится спасать людей в Каслинский район. Реанимации впервые оснастили уникальными аппаратами вентиляции легких с интеллектуальной начинкой. Он автоматически определяет необходимое количество кислорода.

Умный аппарат ИВЛ сохранит здоровье

Новинку уже оценил врач анестезиолог-реаниматолог Виктор Пястолов. На станции скорой медицинской помощи Челябинска он работает 17 лет и первым ощутил рост статистики по коронавирусу:

— Загруженность, конечно, увеличилась. Бригады работают, не заезжая на подстанцию, 24 часа в сутки люди находятся в автомобиле. Чаще всего достаем аппарат ИВЛ. В новых машинах аппарат последнего поколения, управляется одной кнопкой, достаточно задать рост и вес. Очень удобная тележка, выдержит пациентов с большим весом и можно сделать любое положение: где-то нужно поднять ноги, где-то посадить.

Новые аппараты вентиляции легких, которые начали поставлять на скорые Челябинской области, позволяют делать процедуру в щадящем режиме, так как параметры определяются автоматически. К тому же, аккумулятор может работать без подзарядки до девяти часов, и при необходимости, не отключая от аппарата, тяжелого пациента отправят в Москву, так как прилагается летный сертификат.

Еще одна новинка — вакуумный аспиратор, который поможет удалить излишки жидкости в легких даже у младенца, а на максимальной мощности моментально сдует вакуумный матрас, который достается при ДТП.

Удобные тележки для транспортировки пациентов с мягкими матрасами

Удобные тележки для транспортировки пациентов с мягкими матрасами

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В скорую помощь идут молодые

Молодое поколение уже не помнит старые УАЗы, поездка на которых для человека с острой болью была пыткой. Валерия Чухрова, студентка шестого курса Южно-Уральского государственного медицинского университета пришла на подстанцию скорой помощи Центрального района Челябинска медсестрой полгода назад. Девушка искренне признается, что в восторге от новой работы: полезное дело, душевный коллектив и удобный график (ночная смена заканчивается в 7:30, а значит, она успевает в университет к первой паре).

— Вообще после выпуска я хочу работать психиатром, — делится планами Валерия. — Работа на скорой позволяет увидеть все болезни, которые мы изучаем, на практике. Честно говоря, я давно так не радовалась своей профессии. Работать на новых машинах очень удобно, летом важно, что есть кондиционеры, а зимой быстро прогреваются, в дороге не трясет. Я работаю на линейной машине, не в реанимационной бригаде, но ситуации бывают разные. Однажды приехали на стандартный вызов, по симптомам заподозрили коронавирус. Человека госпитализировали и наш диагноз подтвердился.

Парк скорой серьезно обновился

Срок службы кареты скорой помощи — пять лет. За последние два года средний срок производства у таких машин в Челябинской области увеличился с 2015 до 17-го года.

— Только в этом году поступило 94 новые машины и 35 машин неотложной помощи по программе модернизации первичного звена, — рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. — Но без поддержки бизнеса, в частности РМК, было бы сложно. Во вторую волну пандемии их Благотворительный фонд поставил нам более 30 машин, сегодня еще 20.

Парк скорой помощи пополнился на 20 машин

Парк скорой помощи пополнился на 20 машин

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Внутри есть все для спасения жизней

Внутри есть все для спасения жизней

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов

Фото: Кирилл САДЫКОВ

врач анестезиолог-реаниматолог Виктор Пястолов оценил оснащение машин

врач анестезиолог-реаниматолог Виктор Пястолов оценил оснащение машин

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Машины на скорой должны менять каждые пять лет

Машины на скорой должны менять каждые пять лет

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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