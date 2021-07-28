В Челябинск поступили новые машины скорой помощи с «умными» аппаратами ИВЛ

Реанимобили оснащены "умным" оборудованием Фото: Кирилл САДЫКОВ

Четыре новых реанимобиля и 16 линейных машин пополнили автопарк скорой помощи Челябинской области. 19 автомобилей Челябинску передал Благотворительный фонд Русской медной компании. Еще одна машина отправится спасать людей в Каслинский район. Реанимации впервые оснастили уникальными аппаратами вентиляции легких с интеллектуальной начинкой. Он автоматически определяет необходимое количество кислорода.

Умный аппарат ИВЛ сохранит здоровье

Новинку уже оценил врач анестезиолог-реаниматолог Виктор Пястолов. На станции скорой медицинской помощи Челябинска он работает 17 лет и первым ощутил рост статистики по коронавирусу:

— Загруженность, конечно, увеличилась. Бригады работают, не заезжая на подстанцию, 24 часа в сутки люди находятся в автомобиле. Чаще всего достаем аппарат ИВЛ. В новых машинах аппарат последнего поколения, управляется одной кнопкой, достаточно задать рост и вес. Очень удобная тележка, выдержит пациентов с большим весом и можно сделать любое положение: где-то нужно поднять ноги, где-то посадить.

Новые аппараты вентиляции легких, которые начали поставлять на скорые Челябинской области, позволяют делать процедуру в щадящем режиме, так как параметры определяются автоматически. К тому же, аккумулятор может работать без подзарядки до девяти часов, и при необходимости, не отключая от аппарата, тяжелого пациента отправят в Москву, так как прилагается летный сертификат.

Еще одна новинка — вакуумный аспиратор, который поможет удалить излишки жидкости в легких даже у младенца, а на максимальной мощности моментально сдует вакуумный матрас, который достается при ДТП.

Удобные тележки для транспортировки пациентов с мягкими матрасами Фото: Кирилл САДЫКОВ

В скорую помощь идут молодые

Молодое поколение уже не помнит старые УАЗы, поездка на которых для человека с острой болью была пыткой. Валерия Чухрова, студентка шестого курса Южно-Уральского государственного медицинского университета пришла на подстанцию скорой помощи Центрального района Челябинска медсестрой полгода назад. Девушка искренне признается, что в восторге от новой работы: полезное дело, душевный коллектив и удобный график (ночная смена заканчивается в 7:30, а значит, она успевает в университет к первой паре).

— Вообще после выпуска я хочу работать психиатром, — делится планами Валерия. — Работа на скорой позволяет увидеть все болезни, которые мы изучаем, на практике. Честно говоря, я давно так не радовалась своей профессии. Работать на новых машинах очень удобно, летом важно, что есть кондиционеры, а зимой быстро прогреваются, в дороге не трясет. Я работаю на линейной машине, не в реанимационной бригаде, но ситуации бывают разные. Однажды приехали на стандартный вызов, по симптомам заподозрили коронавирус. Человека госпитализировали и наш диагноз подтвердился.

Парк скорой серьезно обновился

Срок службы кареты скорой помощи — пять лет. За последние два года средний срок производства у таких машин в Челябинской области увеличился с 2015 до 17-го года.

— Только в этом году поступило 94 новые машины и 35 машин неотложной помощи по программе модернизации первичного звена, — рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. — Но без поддержки бизнеса, в частности РМК, было бы сложно. Во вторую волну пандемии их Благотворительный фонд поставил нам более 30 машин, сегодня еще 20.

Парк скорой помощи пополнился на 20 машин Фото: Кирилл САДЫКОВ

Внутри есть все для спасения жизней Фото: Кирилл САДЫКОВ

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов Фото: Кирилл САДЫКОВ

врач анестезиолог-реаниматолог Виктор Пястолов оценил оснащение машин Фото: Кирилл САДЫКОВ

Машины на скорой должны менять каждые пять лет Фото: Кирилл САДЫКОВ

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