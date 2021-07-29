«Замечания игнорировали»: в Челябинской области школьницы пожарили сосиски на Вечном огне

Сосиски жарили двое, одна стояла рядом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Сатке Челябинской области трое школьниц решили пожарить сосиски на Вечном огне. Фотография, сделанная очевидцами, появилась в местном паблике. На снимке одна из девушек сидит у огня, двое стоят рядом.

Инцидент произошел вечером во вторник, 27 июля. Проходившая мимо компания парней попыталась образумить девиц, объяснив, что памятник — не место для барбекю.

— Мы четыре раза сделали им замечания, они не отвечали. Сказали: «Подойдите к нам», они проигнорировали, минут пять постояли и ушли, — рассказал журналисту КП-Челябинск один из парней.

Фотографиями заинтересовались в полиции. Школьниц и их родителей быстро нашли. Подростки заявили, цели осквернить памятник у них не было, хотя знали что это такое и что рядом с Вечным огнем есть мемориал с именами погибшим в годы Великой отечественной войны.

— Одна из девушек рассказала, что во время прогулки они купили хлеб, чтобы покормить голубей в сквере, а сосиски себе. В какой-то момент школьницы решили пожарить их на Вечном огне в Сквере Славы. В качестве шампуров использовали ветки. Жарили только двое — девушки 13 и 14 лет, третья (13 лет) стояла рядом. Со слов девушки, после того, как им сделали замечание, они ушли, — рассказал КП-Челябинск источник в правоохранительных органах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на родителей составили протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних» (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). Им грозит штраф от 100 до 500 рублей. Девочек могут поставить на учет.

— Прокуратурой будет обеспечен надзор за полнотой всех проводимых мероприятий органами системы профилактики, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Если действия девочек квалифицируют как вандализм (ст. 214 УК РФ), то старшую могут привлечь к уголовной ответственности. Максимальная санкция — арест до трех месяцев. Если по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», то там уже с 16 лет.

По данным КП-Челябинск, ранее девочки не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Известно, что родители старшей школьницы — обычные работяги.

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