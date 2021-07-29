Обсуждение строительства школы тхэквондо в сквере Северо-Запада Челябинска вызвало жаркую дискуссию

Сквер по улице Молодогвардейцев

«Организовать и провести собрание участников публичных слушаний 29 июля 2021 года в 13 часов 30 минут в Доме архитектора», — говорится в постановлении главы Челябинска. Люди пришли в назначенный срок, но обнаружили пустые коридоры. А тема для жителей Курчатовского неоднозначная: разрешение на использование земельного участка для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо в сквере по улице Молодогвардейцев.

Дело благое, да и олимпийская медаль по этому виду спорта воодушевит многих девчонок и мальчишек. Вот только место категорически не устраивает районных депутатов и комитет общественного самоуправления. Народ понимает, что эпидемиологическая ситуация сложная, лишний раз лучше не собираться, вот только общественные слушания без общественности — звучит неоднозначно.

Попытки дозвониться до управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска результата не дали. Одному из депутатов все же удалось поговорить с главным архитектором Павлом Крутолаповым:

— Вы можете оставить все замечания, мы их принимаем и публикуем. Я при первой возможности возобновлю публичные слушания. Сейчас слушания носят заочный характер.

Однако о заочном характере никому не сообщили. Позже пресс-служба администрации Челябинска дала официальный комментарий:

— 5 апреля 2020 года Челябинская гордума внесла изменения в порядок проведения публичных слушаний: во время режима повышенной готовности они могут проходить в заочной форме. Администрация города издает постановление и публикует его на своем сайте. Замечания по проекту принимаются на почту komissiyapziz@arch74.ru в течение месяца, а также в день публичных слушаний — в Доме архитектора с 13:30 до 17:30 и в электронном виде до 23:00.

Журналисты и депутаты обсудили проект в пустом зале

Аргументы против

Сквер в районе Молодогвардейцев — больное место для жителей Курчатовского района многие годы. Со временем среди деревьев начали вырастать небольшие здания, которые сейчас или пустуют, или превратились в банкетные залы и кафе. Построить ФОК по тхэквондо планируется на новом участке, который сейчас засажен деревьями.

Жители не только против, но и предлагают альтернативу. Большинству родителей важно, чтобы дети шли в секцию возле дома, не переходя дорогу или не садясь в общественный транспорт.

— У нас есть большой участок на территории школы №4 на 40 лет Победы, где можно разместить спортивный комплекс по тхэквондо, — предлагает председатель КТОС №1 Курчатовского района Людмила Демчук. — Наши дети должны заниматься рядом, а не тратить время на проезд.

Против строительства с вырубкой деревьев выступил и районный депутат Александр Исаев, тем боле, что на территории сквера большое количество недостроев и пустающих зданий.

В сквере на Молодогвардейцев много заброшенных зданий

Официальная позиция

К журналистам и общественности вышел архитектор проекта Сергей Шумаков, который даже не знал о слушаниях, тем не менее, он единственный, кто прояснил ситуацию со строительством.

— Проект этого сквера делался еще в начале двухтысячных, где по схеме генплана должна быть симметричная застройка. Место, где будет ФОК, тоже предполагалось под застройку. Участок долгое время выбирался и обсуждался.

У жителей Курчатовского района есть еще месяц, чтобы высказать свое мнение по поводу застройки на Молодогвардейцев, только письменно. Комментарии рассмотрит комиссия ПЗиЗ на онлайн-заседании. В нее входят депутаты думы и представители администрации. Право голоса, какие предложения учесть, также имеют разработчики проекта. После подписи главой города, результаты слушаний будут опубликованы на сайте администрации.

В мэрии нам сообщили, что пересмотрят формулировки постановления о проведении публичных слушаний, чтобы не вводить в заблуждение население, однако фактического открытого обсуждения не будет.

Архитектор Сергей Шумаков представил позицию администрации

ФОК планируют сделать двухэтажным

Фасад будущего комплекса по тхэквондо

Схема застройки будущего ФОКа

Большое здание используется как банкетный зал, но много пустых помещений

еще одно заброшенное здание в сквере

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