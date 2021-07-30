Закрыли плёнкой и всё: как выглядит дом в поселке под Челябинском, в который ударила молния

Люди продолжают жить в буквальном смысле слова без крыши над головой. Фото: Alexey Pervikov, Саша Черный

Трехэтажный жилой дом в поселке Залесье в пригороде Челябинска уже больше месяца стоит без крыши. 22 июня в здание ударила молния, начался пожар. Никто из жильцов не пострадал, но квартиры оказались сильно задымлены и промочены водой после тушения огня. Здание лишилось большей части кровли.

Те конструкции крыши, что не сгорели дотла, разобрали и вывезли. Дом временно закрыли пленкой для защиты от дождей. Со дня пожара прошло больше месяца, но вместо крыши на здании по-прежнему полупрозрачная пленка.

Видеограф Саша Черный снял дом с высоты птичьего полета. На кадрах виден лежащий на досках слой укрывного материала. На вентиляционных выходах на крыше остались следы гари.

Чинить кровлю должны за счет Фонда капитального ремонта. Стоимость работ предварительно оценили в более чем 8,5 млн рублей. Чтобы начать реконструкцию крыши, жильцам нужно согласовать ее план с регоператором капремонта.

В «Региональном операторе капитального ремонта общего имущества в МКУ Челябинской области» подтвердили, что к восстановлению крыши пока не приступали:

— Разработанная проектная документация крыши находится на стадии согласования с собственниками. После согласования, будет оперативно заключен договор и подрядная организация приступит к выполнению строительно-монтажных работ.

Переговоры о будущем ремонте идут сложно. На первом общедомовом собрании собственники отказывались подписывать документы, требуя провести проверку и выяснить, приняла ли управляющая компания меры по обеспечению пожарной безопасности. Люди подозревали, что стропила сгорели из-за того, что не были обработаны огнезащитным составом. Что говорят жители, — в нашем материале.

Смотреть видеосюжет Как выглядит дом в поселке под Челябинском, в который ударила молния

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