Жители загоревшегося от молнии дома в Залесье до сих пор сидят без крыши

Огонь расползся по всей крыше. Фото: Alexey Pervikov

Три недели назад, 22 июня, в поселке Залесье в пригороде Челябинска произошло страшное — молния ударила в крышу дома и она загорелась. Трехэтажный многоквартирный дом быстро охватило пламя, жильцов экстренно эвакуировали. Когда огонь погас, стало понятно, что от крыши не осталось практически ничего, а квартиры на верхних этажах залиты. Но прошло столько времени — а крыши все нет.

«38 ЛЕТ БУДЕМ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ»

Ольга Ленева с семьей живут как раз под крышей загоревшегося дома, на третьем этаже. Они и сейчас проживают в квартире, но теперь в своем подъезде единственные — потому что уехать особо некуда. В остальные, по словам девушки, даже зайти страшно.

— Не знаю, насколько это безопасно, но вариантов у нас нет, — говорит Ольга Ленева.

Новая крыша обойдется в 8,6 млн рублей Фото: Кирилл САДЫКОВ

С вопросом о том, кто и когда будет возводить крышу, мы обратились в мэрию Сосновского района. Там нам ответили, что этим вопросом занимается региональный фонд капремонта Челябинской области. Это обговорено постановлением Правительства Челябинской области №529 от 29 ноября 2018 года «О Порядке принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера».

— Нам рассказали неофициально, что это отработанная схема в районе. Объявить ЧС, передать все регоператору, а тот просит с нас протокол собрания собственников, чтобы мы выбрали представителя, который будет принимать новую крышу и подписывать акты. А потом мы вроде как без особой нагрузки 38 лет эту крышу будем оплачивать, — говорит Ольга Ленева. — Все потому, что бюджет Сосновского района дырявый и денег в нем нет, и от нас, погорельцев, стараются максимально откреститься.

Многие квартиры пострадали еще и от воды Фото: Кирилл САДЫКОВ

ПИШЕМ ЖАЛОБЫ В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

На первом собрании с собственниками, 1 июля, протокол подписан не был.

— Мы не подписывали, потому что пытались выяснить, почему не ищут виновных, почему не наказывают управляющую компанию, которая принимала этот дом у застройщика и за 8 лет эксплуатации не могла обнаружить, что возможна такая ситуация. Почем у нас нет пожарных лестниц? Непонятно, были ли вообще обработаны деревянные стропила! Грубо говоря, соломенная крыша. Никто не пытался задуматься и проверить, безопасно ли это! А если бы короткое замыкание или окурок? — возмущается Ольга.

Ольга Ленева написала несколько жалоб, в том числе в Следственный комитет. Но дожди продолжают жителей заливать, поэтому искать виновных и строить крышу они решили параллельно. А потом, после получения экспертиз и заключений, уже через суд взыскивать с виновника ущерб.

— Вчера было собрание собственников, нам пришлось подписать документы, чтобы регоператор начал работу. Если хотим крышу сейчас — то только так, — говорит Ольга Ленева. — Пока ждем, так как регоператор запросил экспертизу несущей конструкции — возможно ли вообще крышу восстановить. Договорились, что УК сделает за свой счет. Но все может затянуться еще на три-четыре недели.

Крыша дома 3 на улице Еловой обойдется максимум в 8 613 256 рублей, сообщили в пресс-службе регоператора. Из них переделка по крыше — 7820 280 рублей, строительный контроль — 167 354 рублей, разработка проектной документации 625 622 рублей. Это полная предельная стоимость по крыше. При разработке проектной документации стоимость может быть снижена, но выше этой предельной быть не может, уточнил регоператор.

— Протокол собрания собственников подписан. И на данный момент мы готовим приказ в рамках 529 постановления. После начинаем разработку проектной документации. И только после того, как собственники ее утвердят, регоператор приступит к строительно-монтажным работам, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе регоператора.

МАТПОМОЩЬ ВАМ В ПОМОЩЬ?

Не все пострадавшие довольны и тем, как им оказывают материальную помощь. Как рассказала Ольга Ленева, из 39 квартир в доме по 15 тыс. рублей из бюджета района получили всего 4-5 квартир.

— Пришли представители, раздали бумажки, где написано, какой комплект документов нужен. А там перечень из 15-17 пунктов. Зачем? У меня есть справка о пожаре, паспорт, свидетельство о собственности. Зачем им справка 2НДФЛ, например? Люди не в состоянии собрать — у кого-то документы залило, у кого-то их нет.

По словам девушки, сотрудники Комплексного центра соцобслуживания Сосновского района ссылаются на установленный законом перечень документов для получения помощи.

— Но по факту делают так, чтобы как можно меньше людей получили деньги. Нам отказывают, потому что ни я, ни супруг, ни ребенок тут не прописаны. Но у нас в квартире зарегистрированы брат и племянник. И я такая не одна, есть семьи с четырьмя детьми, которые остались без всего. Кому-то разрешили донести документы, кому-то сразу отказали. Хотя срок подачи документов еще не закончился. Нам его даже не озвучили, я где-то прочитала, что до 20 июля. Постоянно приезжают, ходят по квартирам, но когда я предложила забрать у меня документы — как раз все собрала — отказались. Сказали, езжайте сами в Долгодеревенское. На мой взгляд, у них явно стоит задача отдать минимум денег.

В тушении пожара вечером 22 июня участвовали 55 человек, использовали 17 единиц техники. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В администрации Сосновского района КП-Челябинск заявили, что с заявлениями обратились около 30 человек:

— Сотрудники Центра с ними на связи. Но нужно понимать, что, к примеру, тот, кто в доме не прописан, не может рассчитывать на выплаты из местного бюджета.

Мы позвонили в Комплексный центр, чтобы узнать, сколько погорельцев из Залесья подали заявление на матпомощь, но разговаривать с нами отказались — мол, вдруг вы не корреспондент «Комсомолки», приезжайте, показывайте удостоверение или отправляйте официальное письмо на имя главы (что мы собственно и сделаем). Ответить на вопросы по перечню документов тоже отказались.

— У пострадавших все списки есть, и телефоны тоже, где можно спросить, — сказали в Центре и бросили трубку.

По данным МЧС, площадь пожара составила 780 квадратных метров (для сравнения, площадь всего дома по адресу Еловая, 3, в котором находятся 39 квартир, — 1993 квадратных метра). Разрушена оказалась крыша (стропила и черепица) над двумя подъездами. Над одним подъездом кровля сохранилась.

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