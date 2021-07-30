Прививка от коронавируса в Челябинске: адреса и график работы пунктов вакцинации 31 июля и 1 августа

Перед прививкой вам обязательно измерят температуру и сатурацию
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Челябинская область бьет антирекорды по числу зараженных коронавирусом. Но не все желающие защитить свое здоровье, сделав прививку от COVID-19, могут прийти в поликлинику в будние дни. Для них в регионе организовали мобильные пункты вакцинации, работающие в выходные. Рассказываем, где бесплатно сделать прививку от коронавируса в Челябинске 31 июля и 1 августа.
Минздрав Челябинской области составляет новый список адресов мобильных пунктов бесплатной вакцинации от коронавируса в регионе каждую пятницу. На этот раз в него вошли торгово-развлекательные комплексы, некоторые садовые товарищества, рынки и даже бассейн.
Как сообщили в региональном Минздраве, пациентов в мобильных пунктах бесплатной вакцинации перед прививкой осмотрит медработник. Он измерит давление, температуру и сатурацию и предложит заполнить анкету и согласие. Это нужно для внесения данных о прививке в федеральный реестр.
— При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, — добавили в региональном министерстве здравоохранения Челябинской области.
Всего в Челябинскую область на сегодняшний день поступило в общей сложности 644 430 доз вакцины «Спутник V». Уже поставили прививку от коронавируса 453 124 человека.
Челябинск
31 июля
ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00.
ТРК «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») — с 10:00 до 15:00.
ТРК «Кольцо» — с 12:00 до 18:00.
ТРК «Куба» — с 10:00 до 13:00.
ТК «КС» — с 12:00 до 15:00.
ТРК «Родник» — с 10:00 до 16:00.
ТРК «Космос» — с 12:00 до 16:00.
СНТ «Медик» — с 10:00 до 12:00.
1 августа
ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00.
ТРК «Кольцо» — с 12:00 до 17:00.
ТРК «Фокус» — с 11:00 до 16:00.
ТРК «Родник» — с 10:00 до 16:00.
Магнитогорск
30 июля
Парк «У Вечного огня» — с 17:00 до 19:00.
31 июля
Парк «У Вечного огня» — с 11:00 до 14:00.
ТРК «Гостиный двор» — с 11:00 до 15:00.
ТРК «Континент» — с 11:00 до 15:00.
1 августа
ТРК «Семейный парк» — с 11:00 до 15:00.
Миасс
31 июля и 1 августа
ТРК «Слон» — с 11:00 до 15:00.
Златоуст
31 июля и 1августа
ТРК «Тарелка» — с 12:00 до 17:00.
п. Тимирязевский
30 и 31 июля
Сельскохозяйственная выставка «День поля» — с 10:00 до 18:00.
Чебаркуль
31 июля и 1 августа
Колхозный рынок — с 9:00 до 12:00.
Минирынок — с 12:00 до 15:00
Кыштым
31 июля и 1 августа
ТЦ «Радуга» — с 10:00 до 14:00.
Пласт
31 июля
ТК «Раздолье» — с 9:00 до 13:00.
1 августа
ТК «Карат» — с 8:00 до 12:00.
Сатка
31 июля
п. Межевой: магазин «Пятёрочка» — с 9:00 до 13:00.
п. Малая Запань, ФАП — с 9:00 до 11:00.
Поликлиники Саткинского МР — с 9:00 до 13:00.
1 августа
Поликлиники Саткинского МР — с 9:00 до 13:00.
Копейск
31 июля
ТК «Слава» с 10:00 до 13:00.
Троицк
31 июля
Бассейн — с 10:00 до 14:00.
Коркино
31 июля
Городской рынок — с 8:30 до 11:30.
1 августа
ТК «Шахтёр» с 10:00 до 13:00.
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