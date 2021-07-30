Канул в лето: что сейчас на месте снесенного Ленинградского моста

Общая стоимость объекта — более миллиарда рублей Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Несколько месяцев легендарный Ленинградский мост Челябинска закрыт на ремонт. Движение по нему полностью прекращено, а для пешеходов сделана временная конструкция. Работы завершатся в июле 2022 года. Фотограф Юлия Неструева заглянула на стройку. КП-Челябинск показывает, что происходит сейчас за забором и как идет масштабный ремонт.

Ленинградский мост построен еще в военные годы. Он не только соединяет Урал и Сибирь, но и является памятным местом: свое название «Ленинградский» он получил в память об эвакуированных блокадниках. Для работы на оборонных заводах приехали более 20 тысяч ленинградцев.

В последние годы Ленинградский мост из транспортной артерии превратился в дорогу с вечными пробками из-за оживленного движения и ям. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на ремонт направили 400 миллионов рублей. В этом году демонтируют старый мост, сделают фундамент, опоры и смонтируют балки. Скелет нового моста будет собран к ноябрю 2021 года. Движение планируют открыть в июле 2022 года, а к сентябрю полностью закончить работы.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Строительно-монтажные работы выполняет АО «Уралмостострой» Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В годы войны по этому мосту эвакуировали блокадников Ленинграда Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

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