Где купить квартиру в Челябинске: самые дешевые и дорогие варианты

За сколько в Челябинске можно купить и снять жилье? Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинские квартиры считаются одними из недорогих в России. В июле средняя стоимость квадратного метра у вторички была 48 тысяч рублей. В Уфе и Екатеринбурге выше на 35 тысяч, а в Кургане наоборот — на 7 тысяч меньше. За сколько в Челябинске можно купить и снять жилье? Из чего эта сумма складывается? И где находятся самые дешевые и дорогие квартиры? Разбираемся вместе.

Где купить дешевую квартиру?

Самые доступные по цене квартиры продают на ЧМЗ. Там средняя стоимость квадратного метра — 38 000 рублей: на полторы тысячи меньше, чем в Копейске. Но как объясняют в агентстве недвижимости, в этом нет ничего удивительного:

— Средняя цена недвижимости в Металлургическом районе традиционно ниже, чем в центре города, и это вполне нормально. Квартиры здесь приобретают, в основном, те, кто работает на расположенных поблизости промышленных предприятиях, — отметил директор офиса федеральной компании «Этажи» в Челябинске Александр Аверин.

Тепловая карта недвижимости от компании "Этажи"

На ЧТЗ и в Ленинском жилье чуть дороже: 41-42 тысячи за квадратный метр. А вот в Калининском, Курчатовском и Советском районах стоимость квартир уже ощутима: там покупатели отдают по 50 000 за кв. м.

Но самые дорогие квартиры продают в Центральном районе — больше чем за 59 000 рублей за квадрат. При этом цена полуторок и двушек в новостройках и во вторичке не особо различается. Чего не скажешь о больших квартирах: стоимость 3-комнатных на первичном рынке 59 тысяч за кв. м, на вторичном — 65, 4-комнатных — 47 и 43 соответственно.

Динамика рынка недвижимости в Челябинске от компании "Этажи"

— Стоимость квадратного метра зависит от уровня спроса в районе, исторически сложившегося уровня цены, развитости инфраструктуры и доступности основных социальных объектов, — объясняет Аверин. — Естественно, что центральная часть Челябинска является более развитой с устоявшейся инфраструктурой и стабильным спросом на жилье, поэтому и цены в этой локации традиционно выше. Причем такая ситуация характерна для большинства крупных городов России.

Какая цена в центре за квадратный метр?

Престижностью и дороговизной района некоторые продавцы оправдывают откровенно завышенную стоимость квартир. Например, в новом доме в Лесопарковом жилье с дизайнерским ремонтом и мебелью продают по цене 260 тысяч за квадратный метр.

За ЮУрГУ цены скромнее — 110 000 за кв. м. Но и дома там построили 20 лет назад.

А вот далеко от центра, но все еще в Центральном районе, квартиры стоят дешевле. На ул. 3 Интернационала за метр просят 27 000. И это при том, что рядом с домом 30-летней постройки гаражи и ни одной остановки.

Где снять квартиру?

С арендой ситуация такая же, как и с покупкой: в новом центре самая высокая стоимость. На Тополинке двушку сдают за 40 000 в месяц, в Лесопарковом — за 50.

И если думаете, что цена завышена, то в Западном луче 4-комнатную квартиру сдают за 184 000 рублей. Как думаете, кто такую снимает?

— Наиболее дорогая стоимость аренды в Центральном районе, что также характерно для российских городов. Ведь большинство арендаторов, снимая жилье, стараются быть максимально ближе к центру города, где лучше развита инфраструктура, расположены учебные заведения. Аренда даже в хрущевках в центре города, как правило, в 1,5-2 раза дороже, чем на окраине города, — прокомментировал ситуацию директор офиса федеральной компании «Этажи» в Челябинске Александр Аверин.

Одна из самых низких арендных плат за квартиру — в Курчатовском районе. Там за съем полуторки в 51 микрорайоне просят всего 5 000 в месяц. Причем жилье частично с мебелью. Остальные квартиры сдают от 7 000.

Но это не значит, что в центре нельзя найти квартиру по адекватной цене, а в дальнем районе — с нормальным ремонтом. Такие объявления встречаются. Просто нужно регулярно их мониторить.

*информацию по средней цене за квадратный метр предоставили аналитики «Этажей», а цены по объявлениям взяты с сайта n1.ru.

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