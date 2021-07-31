В Челябинске собираются сделать памятник из ржавого советского троллейбуса

Внешнее состояние троллейбуса - оставляет желать лучшего, но такая модель в России уже больше не производится. Фото: Челябинский транспорт / vk.com

В Челябинске хотят сделать памятник из ржавого советского троллейбуса ЗиУ-5. Его безвозмездно пожертвовало МУП «ЧелябГЭТ». В ближайшем будущем транспортное средство пройдет этап реставрации, поскольку за ним не следили долгое время.

Жители Челябинска восприняли новость об установке памятника в основном положительно. В соцсетях некоторые начали высказывать предложения о том, как можно задействовать троллейбус.

— Предлагаю сделать из него музейный экспонат с возможностью эксплуатации и экскурсий, то есть поставить на ход, а также восстановить интерьер, — пишет Михаил Аксеновских в группе «Челябинский транспорт» во «Вконтакте».

Объявились также и те, кто ездил на троллейбусе ЗиУ-5 во времена существования СССР. Они назвали транспортное средство «вездеходом» за его приспособленность к суровой уральской погоде.

—Я на всю жизнь запомнила свой первый рейс на нем. Зима, 1985 год, мороз -30. ЗиУ-9 замерз, и мне дали ЗиУ-5. Работала [в то время] по 3 маршруту. Доехав до ЧТЗ с вокзала, я услышала: «Слава богу - приехали». Тралик гудел, пыхтел, собирал все кочки на дороге по тому, чтобы повернуть руль (пневмо), нужно было приложить усилия, а это не всегда получалось. Меня поймут те, кто работал на таких машинах, — рассказывает жительница Челябинска Ирина Бурец.

В соцсетях пишут, что троллейбус привезли из села Селезян Еткульского района. Фото: Челябинский транспорт / vk.com

Фото: Челябинский транспорт / vk.com

ЗиУ-5 должен стать памятником к 80-летию Челябинского троллейбуса. Точная дата его установки неизвестна. Тайной остается также и то, каким он будет по итогу после реставрации. Будем наедятся, что проект не забросят, и в Челябинске появится еще одна точка притяжения людей.

Фото: Челябинский транспорт / vk.com

Справка КП

ЗиУ-5 — это высокопольный троллейбус большой вместимости, который серийно производился с 1959 по 1972 год в городе Энгельсе Саратовской области. Названием транспортного средства является аббревиатура производителя, который его собирал (Завод имени Урицкого).

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