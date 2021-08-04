В выходные для детей с ограниченными возможностями провели спортивные старты

31 июля и 1 августа прошли спортивные старты для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Мероприятия посвятили Паралимпийским играм, которые пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября, и паралимпийцам из Челябинской области:

— Валерии Шабалиной (интеллектуальные нарушения), плавание;

— Дмитрия Черняева (поражение опорно-двигательного аппарата), плавание;

— Анны Сапожниковой (поражение опорно-двигательного аппарата), легкая атлетика;

— Александра Ширина (спорт слепых), легкая атлетика;

— Елены Шах (спорт слепых), легкая атлетика.

31 июля в центре отдыха «Боярская Станица» в спортивном мероприятии участвовали 45 детей и родителей из автономной некоммерческой организации «Футбол без границ». Пока дети участвовали в веселых стартах с мячом, родители и гости практиковались в йоге и фитнесе. После этого провели два футбольных матча в разных возрастных категориях.

А 1 августа в спортивном зале всероссийского общества глухих на ул. Красноармейской, 140 прошли старты среди 35 детей и их родителей из организации «600 шагов». Перед началом участники прошли разминку с чемпионом, которую проводил Алексей Котлов. Спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата стал мастер спорта международного класса, неоднократным чемпионом и призером чемпионатов Европы и мира по легкой атлетике.

Оба мероприятия провели по инициативе регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области и Совета НКО при поддержке областного Министерства по физической культуре и спорту.

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