В Челябинской области во время грозы загорелся жилой дом на берегу озера Увильды

Фото: кадр с видео "Агентство чрезвычайных новостей" / vk.com
В Челябинской области на берегу озера Увильды загорелся жилой дом. Как рассказывают очевидцы, это произошло во время грозы.
— У нас тут пожарище. Ужас. Так шандарахнуло, в окна как будто, — рассказывает очевидец.
В ГУ МЧС по Челябинской области информацию о пожаре подтвердили. Сейчас на месте происшествия работают огнеборцы.
— По предварительным данным, горит площадь 20 квадратных метров в жилом многоквартирном доме. Пострадавших нет. Информация уточняется, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Очевидцы в соцсетях пишут, что в крышу дома попала молния. Однако точную причину возгорания предстоит установить сотрудникам МЧС.
Обновлено в 19:51. В МЧС уточнили, что пожаром охватило частный гостевой трехэтажный дом.
— Горит мансардное помещение. Площадь возгорания составляет 40 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
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