В Челябинской области во время грозы загорелся жилой дом на берегу озера Увильды

Фото: кадр с видео "Агентство чрезвычайных новостей" / vk.com

В Челябинской области на берегу озера Увильды загорелся жилой дом. Как рассказывают очевидцы, это произошло во время грозы.

— У нас тут пожарище. Ужас. Так шандарахнуло, в окна как будто, — рассказывает очевидец.

Смотреть видеосюжет InShot_20210804_192451553.mp4

В ГУ МЧС по Челябинской области информацию о пожаре подтвердили. Сейчас на месте происшествия работают огнеборцы.

— По предварительным данным, горит площадь 20 квадратных метров в жилом многоквартирном доме. Пострадавших нет. Информация уточняется, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Очевидцы в соцсетях пишут, что в крышу дома попала молния. Однако точную причину возгорания предстоит установить сотрудникам МЧС.

Обновлено в 19:51. В МЧС уточнили, что пожаром охватило частный гостевой трехэтажный дом.

— Горит мансардное помещение. Площадь возгорания составляет 40 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Новость обновляется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru