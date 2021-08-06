Сеня попал в челябинский зоопарк совсем крошкой. Фото: предоставлено пресс-службой челябинского зоопарка

Белому медвежонку Сене повезло, он один из немногих детенышей, который выжил без родителей. 20 лет назад, когда его маму убили браконьеры, а младшего братика загрызли собаки, его спасали всей страной. Экстренно искали зоопарк с самыми лучшими условиями содержания двухмесячного малютки, которого нужно было выкармливать из бутылочки. Так обаятельный хищник попал в Челябинск. Его удивительная история — в новом выпуске самого доброго спецпроекта «Комсомолки».

Сеню нашли в 2001 году на Чукотке. Оставшись без матери, вместе с братиком он вышел к селу Энурмино, расположенному на реке Сейнаш. Встреча с местными собаками закончилась трагедией, но одного медвежонка людям удалось спасти. Приютил двухмесячного хищника охотник. Он же и передал информацию о найденыше в московское управление Росприроднадзора.

Фото: предоставлено пресс-службой челябинского зоопарка

Фото: предоставлено пресс-службой челябинского зоопарка

— Как только узнали, что малыш белого медведя остался без родительского попечения, был объявлен конкурс среди зоопарков, потому что медвежонка требовалось выкармливать, — рассказала культорганизатор челябинского зоопарка Любовь Кадомцева. — Наш челябинский зоопарк выиграл, потому что на тот момент у нас были самые лучшие условия для содержания белого медведя. Назвали малыша Алтын-Сейнаш, но мы зовем его просто — Сеня.

Фото: предоставлено пресс-службой челябинского зоопарка

Фото: предоставлено пресс-службой челябинского зоопарка

Перелет до Москвы из Анадыря был очень долгим — 9 часов. Все это время малыш находился в грузовом отсеке (такие правила), но бортпроводники разрешали сотруднице зоопарка во время полета спускаться к Сене и кормить детеныша из бутылочки молоком с тюленьим жиром. А в столице ради косолапого пассажира даже задержали рейс до Челябинска, чтобы зоологу и Сене не пришлось ждать следующего.

Фото: предоставлено пресс-службой челябинского зоопарка

В этот момент в нашем зоопарке активно строили вольеры с бассейнами для медведей. Временно малыша поселили в зоне для сухопутных хищников. Медвежонок рос на редкость ручным и ласковым. Пока был маленький, его всем зоопарком попеременно кормили из бутылочки, гладили, выгуливали на поводке и даже купались с ним в бассейне.

Фото: предоставлено пресс-службой челябинского зоопарка

Фото: предоставлено пресс-службой челябинского зоопарка

Сейчас контакт с двухметровым хищником только защищенный, но он до сих пор лезет к сотрудникам целоваться. Встает на задние лапы и тянет свою милую гигантскую мордочку к людям. Оно и понятно — зоологи полностью заменили мальчишке родителей.

— Ему прямо нужно общение с человеком, потому что он вырос с людьми, — продолжает Любовь Кадомцева. — Сеня откликается, когда его зовешь. А вообще он у нас такой спокойный мужик: «Бассейн? Купаться? Зачем? Лишний раз же можно просто полежать». Меланхоличный он у нас такой, в отличие от нашей звезды — белой медведицы Айриши.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Она приехала к Сене из пермского зоопарка в 2003 году, и сразу запала ему в сердце. Глаза у Айриши с хитринкой. Она всегда посматривает: «Где бы чего-нибудь натворить». Девчонка игривая, активная и любопытная. Новые игрушки? Она тут как тут — бежит быстрее Сени.

Кстати, Айриша принадлежит к Карско-Баренцевой популяции белых медведей, поэтому обожает плескаться в бассейне. А Алтын — медведь материковый. Его больше привлекает суша.

Фото: предоставлено пресс-службой челябинского зоопарка

Живут они вместе, хотя в природе белые медведи не формируют устойчивых пар, а встречаются только на период размножения.

— У них очень крепкие братско-сестренские отношения, — говорит Любовь Кадомцева. — Они даже едят вместе, и при этом у них минимум ссор. Кстати, мы Сеню в целях программы размножения возили к опытной невесте в Казань, но он ее не воспринял. Прожил там буквально месяц-два и после этого его вернули обратно в челябинский зоопарк. Айриша после этого долго его не принимала — пахло другой самкой.

У Сени был стресс: сначала какая-то непонятная женщина из другого зоопарка, потом своя гоняет. Но сейчас отношения у них стабилизировались. С тех пор они неразлучны.

Фото: предоставлено пресс-службой челябинского зоопарка

Фото: предоставлено пресс-службой челябинского зоопарка

Зоологи развлекают медвежью пару, как могут. Регулярно запускают в бассейн живую рыбу, чтобы мишки могли поохотиться, выдают для игр пластиковые бочки, мячи из безопасного для животных материала и многое другое. Все это увеличивает подвижность хищников и улучшает их самочувствие.

СПРАВКА КП

Белый медведь внесен в Международную красную книгу и Красную Книгу России. Это второй по величине сухопутный хищник планеты после гребнистого крокодила, близкий родственник бурого медведя. Но от других мишек его отличает длинная шея и плоская голова.

Кожа у белых медведей черная. Цвет шубы — от белого до желтоватого. От холода и намокания в ледяной воде тело медведя защищает очень густая и плотная шерсть и мощный слой подкожного жира до 10 см толщиной.

Несмотря на кажущуюся неповоротливость, даже на суше белый медведь быстр и ловок, а в воде легко плавает и ныряет.

Самка впервые приносит потомство в возрасте четырех-восьми лет, рожает один раз в два-три года. Рождается один-три медвежонка. Новорожденные весят около 700 г. В трехмесячном возрасте способны следовать за матерью, с которой молодые животные не расстаются полтора года.

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