11 шалостей домашних котиков: как хулиганят наши питомцы

Горланистые, бегающие по стенам и притворяющиеся голодными - это ведь и про ваших котов тоже? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Герои этой статьи — не знаменитые на весь мир животные, а домашние котики. Читатели «Комсомолки» рассказали нам о шалостях мурлык. В международный День кошек публикуем 11 разных историй про усатых хулиганов. Какие из них близки вам? Пишите в комментариях.

1. Соревнуется по скорости с собственной тенью

Этот кот не упустит момента, чтобы побегать по квартире или попрыгать с разных поверхностей. Барсик знает: бывает и по-другому. 8 лет назад малыша подобрали на улице с переломанными лапками. Чтобы котенок нормально двигался, ему вставили спицы. Но как оказалось, просто ходить ему недостаточно — и Барсик рассекает по комнатам, соревнуясь по скорости с собственной тенью.

2. Борется против покрытий антикоготь

Этих бывших приютских котов не останавливают ни покрытие «антикоготь», ни осуждающие взгляды хозяев. Зевс и Семен бесцеремонно точат когти об пуфики и диваны, чтобы потом проверить качество маникюра друг на друге. Между котами два года разницы, и от любви до ненависти у них один кусь. Минуту назад они вылизывают друг друга и спят в обнимку, а через мгновение по квартире летают клочки шерсти.

3. Работает на подпевках у оперных артистов

Здоровенный, пушистый и голосистый — это все про Наполеона Бонапарта. Котенок, как настоящий французский император, пришел к хозяевам в 12-м году. Это тогда Боня плакал и врывался во все двери. А сейчас его главное оружие — это голос. Если по телевизору показывают оперу, то этот кот всегда на подпевках. Он не только членораздельно орет на разные лады, но и старается перекричать оперных певцов.

4. Сам приносит домой еду

Василий — образцовый кот, о котором мечтает каждый хозяин. Он уж точно не сидит дома, сложа лапки. Уже 14 лет кот проявляет себя как прекрасный рыболов и охотник. Не зря его купили на Птичьем рынке: Василий приносит домой синичек, рыбок и мышей. Вот только с хозяевами он делится последним: самые яркие трофеи оставляет себе.

5. Проверяет качество детской еды

Полугодовалый Симба уже не котенок, но он все равно любит детскую еду. Очень уж часто грызет соски на бутылочках. Его воспитанием занимает 5-летняя кошка Муся. Она, в отличии от Симбы, никогда не пакостила. Но без ссор, как и в любой семье, у них не обходится — иногда даже доходит до драки.

6. Прибирает за двуногими

Каспер лучше знает, где у вещей свое место в доме. Как собака перетаскивает очки с полки или одежду с кресла. Поэтому хозяева нередко видят, как этот 7-летний проныра несет в зубах вещи из одной комнаты в другую. Вот уж точно порядочный кот.

7. Отрабатывает технику для боев без правил

Маньке тоже закон не писан. Кошечка отрабатывает на своих владельцах навыки, которые пригодились бы ей в боях без правил. Сначала она рвет обои, чтобы вывести хозяев на ринг, а потом внезапно нападает! Еще и техники комбинирует: дерется и кусается.

8. Приучает семью к спорту

3 года назад игривая Безона жила на улице. Была ли ее жизнь связана с пляжами, история умалчивает, но вот пляжные виды спорта она очень любит. И приучает семью смотреть трансляции с волейбола. Игры с мячом кошечка смотрит внимательно и только близко к телевизору. Видимо, чтобы ничего не упустить.

9. По ночам превращается в кота-паука

Когда хозяйка нашла 2-недельного Кота в клумбе, она и подумать не могла, что он оборотень. Поздними вечерами и по ночам он превращается в кота-паука. Вместе с воображаемыми друзьями питомец бегает исключительно по стенам, а потом прихлебывая пьет воду из аквариума.

10. Перебарывает страх воды

Шегги Плюшкин никогда не был робким парнем. В первый же день, как его принесли домой, он смело шагал по квартире. Как и любой котик, он спит в коробках, шкафах и на вещах. Но самое любимое место — санузел. Несмотря на страх воды, Шегги часто лежит в раковине и ванне и даже мочит лапки в унитазе.

11. Отрабатывает актерские навыки по выпрашиванию еды

Не зря этого подобранного кота назвали Крендель: очень уж хитрый. Умело выпрашивает вкусняшки, будто не ел всю неделю. И с грустными вздохами ложится на хозяйку, когда та работает из дома. А вообще его должны были звать Трактором: потому что черно-белый и слишком громко мурчит. Интересно, какие навыки кот отрабатывал бы с этим именем?

Многие котики из этих историй взяты из приютов или с улицы. Если вы хотите помочь усатым, у которых еще нет хозяев, можете стать благотворителем «Зооцентра». Сегодня, 8 августа, в 14:00 организаторы будут вынимать деньги из копилки на Кировке.

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