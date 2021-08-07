В Кургане пьяный мужчина устроил драку с группой подростков

Пьяного мужчину задержали. Фото: скрин видео Антон Смирновский/Типичный Курган, vk.com

В Кургане возле ТЦ «Звездный» произошла драка между группой подростков и пьяным мужчиной. По словам, очевидцев последний во время конфликта задействовал нож. Инцидент сняли на видео и опубликовали в паблике «Типичный Курган» во «Вконтакте».

— Вчера в Кургане на ТЦ Звездный, неизвестный мужчина начал кидаться на детей с ножом, причина, мужчина подошел к детям и попросил у них сигарету, дети сказали что не курят, и мужчина начал проявлять знаки агрессии, мужчина порезал мальчика 14 лет (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред), — говорится в посте.

В пресс-службе ГУ МВД по Курганской области факт происшествия подтвердили. Там сообщили, что была проведена проверка, материалы которой передали в Следственный комитет.

— Все участники конфликта установлены. Сотрудники полиции задержали мужчину, находившегося в нетрезвом состоянии, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.

Тем временем ролик, опубликованный в интернете постепенно набирает просмотры. Одни считают, что подростки виноваты сами — «довели мужика». Другие уверены, что это не повод так агрессивно себя вести.

Смотреть видеосюжет В Кургане пьяный мужчина устроил драку с подростками

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