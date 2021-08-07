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Общество7 августа 2021 5:13

Дрожь земли уральской, или землетрясения на Южном Урале

Рассказываем, как трясло Челябинскую область
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
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Уральские горы все чаще устраивают сюрпризы.

Уральские горы все чаще устраивают сюрпризы.

Фото: Юлия РЕУТОВА

Три года назад, 5 сентября 2018 года Катав-Ивановск тряхнуло особенно сильно. Землетрясение магнитудой 5,6 баллов в очередной раз напомнило, что Урал-батюшка хоть и не молод (ему как минимум 30 миллионов лет), но способен еще проявить незаурядную сейсмическую активность. Катав-ивановский случай — не первый, и не последний. За последние 300 лет на Урале было зарегистрировано около 50 землетрясений различной силы.

12 декабря 1836 года в Златоусте, Миассе и Карабаше «земля вздрогнула, побила посуду и напугала скот». Это означает, что подземные толчки в тот день достигали пяти баллов по шкале Рихтера.

20 августа 1891 года жители Кусы тоже ощутили дрожь земли и описали ее так:

…В Кусинском заводе в 11 часов ночи слышался сильный подземный толчок, прошедший с юга на север. Я сидел у окна и видел, как стены поочередно поднимаются. Железная крыша дома так затрещала, что все всполошились. В Златоусте…от толчка попадала покуда с полок, а у других, живущих в маленьких домах, оконные рамы выломились».

Сильное шестибальное землетрясение 28 июня 1892 года случилось на Среднем Урале, но отголоски его ощущались и в наших краях. Ощутимо колебалась почва в Троицке, Златоусте, Челябинске. В Челябинске от толчка свалились десятки печных труб, одна голубятня, несколько заборов. В Долгодеревенском люди повыскакивали на улицы, «ибо трещали стены домов, сыпалась штукатурка». Жители Златоуста были здорово напуганы сотрясением почвы, звоном стекол в оконных рамах, самопроизвольным открыванием и закрыванием дверей и ставней, беспокойством домашних животных…

В августе 1914 года волны землетрясения (эпицентр — Билимбаевский завод, Средний Урал) прокатились по огромной территории от реки Камы на западе до Кургана на востоке. В Екатеринбурге, например, «в государственном банке со столов и конторок попадали чернильницы. В горном правлении в буфетной упал на пол горячий самовар…»

Аналогичные случаи приключились в Кыштыме, Кременкуле, Кунгуре и Кургане.

28 мая 1990 года. Довольно сильное землетрясение возле Сатки — силой до 6,5 баллов. Толчки силой в 2 балла дошли и до Челябинска, но мы их попросту не заметили. 8 июля 1993 года сейсмологами зарегистрировано землетрясение в Копейске с силой толчков около 4 баллов.

18 августа 2002 года. На глубине 4-8 километров между Златоустом и Миассом произошло землетрясение силой 3 балла. Поползли слухи об испытании секретного оружия. Златоуст занервничал — в милицию и на метеостанцию поступило несколько сотен звонков от встревоженных жителей. Особенно сильно тряхнуло район машиностроительного завода.

7 июля 2004 года. Рано утром жители Катав-Ивановска проснулись от сильного толчка. Спустя 15 минут толчок повторился, и горожане обеспокоились всерьез. Завыли собаки, жители стали выскакивать на улицу, опасаясь новых толчков. В 2006 году Катав-Ивановск опять тряхнуло, причем дважды — в июле и в октябре. Сила последнего достигала 4 баллов — домашние животные метались, посуда в шкафах звенела, ощущалось явственное колебание почвы.

5 сентября 2018 года, снова землетрясение с эпицентром в 7 км от Катав-Ивановска, на глубине 10 км. От толчков пострадала районная больница: осыпалась штукатурка, по стенам пошли глубокие трещины. Повреждения получили здание стационара и детская поликлиника, пострадали жилые дома. И снова домыслы вперемежку с такими комментариями в соцсетях: «Это наверно метеорит низом пошел! Опять что-то испытывали, потом узнаем, на том свете…»

25 июня 2020 г. на Южном Урале зафиксировано сразу несколько подземных толчков. Один из них прошел под Верхнеуральском, два других поменьше — рядом с Бредами и Карталами. 26 июня под Южноуральском был зафиксирован толчок магнитудой 3.1. Последний толчок был зарегистрирован 1 июля под Чебаркулем.

Так что землетрясения, хоть и не сильные, на Южном Урале были, есть и будут.

Кстати, не все они вызваны тектоническими сдвигами земной коры. 15 февраля 2013 года землетрясения спровоцировал метеорит Челябинск, который хранится сегодня в Государственном историческом музее Южного

Урала. При его разрушении в атмосфере ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 4 — 4,2, вызванное взрывной волной. В результате падения метеорита были повреждены около 7,3 тыс. зданий — такого ущерба от «обычных» землетрясений за всю историю Южного Урала не наблюдалось ни разу.

Материал подготовлен Государственным историческим музеем Южного Урала.

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯИстория Челябинска и Челябинской области